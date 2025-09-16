Sinner: “Preferisco vincere in modo brutto perché odio perdere”

Con la sconfitta rimediata in finale nell’ultimo US Open, Jannik Sinner ha ceduto il trono a Carlitos Alcaraz, passando così in seconda posizione del ranking mondiale. Non sembra poi così turbato, l’azzurro, mostratosi – come spesso accade – sorridente e divertito nel corso dell’intervista realizzata in collaborazione con Explora Journeys, azienda della quale Jannik è Global Brand Ambassador.

Una serie di domande simpatiche in un’intervista botta e risposta dal ritmo incalzante, a bordo di una splendida nave crociera. “Servizio o risposta?“, domandano al pupillo del tennis mondiale. Sinner sceglie: “Risposta”. Restando in tema sportivo, al numero due del mondo viene chiesto se preferisce fare esercizi o correre sul tapis roulant, e Jannik, perplesso, risponde: “Oh mio Dio. Mi piace il tapis roulant”.

Dopo aver preferito i Caraibi al Mar Mediterraneo, si giunge a uno dei temi preferiti dell’altoatesino: il cibo. “Colazione dolce o salata?”, e Sinner, senza esitare, replica: “No, sempre dolce.

Adoro i dolci”. Come anticipato qualche riga sopra, il talento azzurro è un grande amante del buon cibo, e dato che durante il corso della stagione non può concedersi chissà quali “sgarri”, sacrificherebbe volentieri 7 giorni in un anno… “Una settimana senza pasta o una settimana senza tennis? – domanda l’intervistatrice. “Una settimana senza tennis significa che posso andare in crociera”, risponde spedito Jannik, sorridendo.

Dulcis in fundo, Sinner regala una simpatica frase nell’intervista realizzata con Explora Journeys, che chiede al campione tricolore: “Vincere in modo brutto o perdere in modo bello?”. Senza nemmeno pensarci, il quattro volte Grand Slam, replica: “Devo dire vincere in modo brutto perché odio perdere”.