Coppa Davis, il tabellone: Italia-Austria ai quarti. Super sfida tra Spagna e Repubblica Ceca

Da qualche giorno sappiamo le nazionali. Da poco, invece, in Piazza Maggiore a Bologna è stato sorteggiato il tabellone. Le Davis Cup Finals si giocheranno nel capoluogo emiliano dal 18 al 23 settembre e vedranno sfidarsi Italia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Argentina, Spagna, Belgio e Austria. In palio, il titolo di campioni del mondo che nelle ultime due edizioni, 2023 e 2024, è stato portato a casa dalla squadra azzurra capitanata da Filippo Volandri.

The draw for the Final 8 ✅



Who will you be backing to lift the Davis Cup? 🤔 pic.twitter.com/DffWYb1vVC — Davis Cup (@DavisCup) September 17, 2025

Davis Cup Finals 2025 – Il tabellone

(1) Italia – Austria

– Austria (3) Francia – Belgio

Spagna – (4) Repubblica Ceca

Argentina – (2) Germania

Partendo dall’alto, l’Italia, prima testa di serie, se la vedrà con l’Austria. Chi avrà la meglio in questo tie si misurerà in semifinale con la vincente della sfida tra Francia e Belgio. Nella parte bassa del tabellone il terzo quarto di finale proporrà l’incrocio tra due grandi forze come la Repubblica Ceca e la Spagna. Chi uscirà indenne da questa sfida, al penultimo atto battaglierà con una tra Germania, seconda favorita dell’evento, e Argentina. Sorteggio ottimo, dunque, per gli azzurri, che hanno pescato, tra le non teste di serie, la Nazionale più semplice in assoluto.