Matteo Arnaldi annuncia il fidanzamento con la compagna Mia Savio

La loro relazione nasce nel 2022, a Perugia: il sanremese si trovava in Umbria per un Challenger, la ragazza di Melbourne invece studiava alla Scuola per Stranieri.

By Matteo Beltrami
2 Min Read
Matteo Arnaldi - Madrid 2025 (foto X @atptour)

Matteo Arnaldi ha annunciato, attraverso i propri canali social, il fidanzamento con la compagna australiana Mia Savio. Dopo tre anni di relazione il sanremese è pronto al grande passo: “Io e te per sempre“, ha scritto nel post Instagram, allegando una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti con il mare sullo sfondo.

Al dito di lei l’anello di fidanzamento che sancisce un legame che affonda le radici nel nostro paese. Infatti Matteo e Mia si sono incontrati per la prima volta nel 2022 a Perugia: il sanremese si trovava in Umbria per un Challenger, la ragazza di Melbourne invece studiava alla Scuola per Stranieri. La relazione è divenuta di dominio pubblico nel 2023, quando Mia Savio ha anche iniziato ad accompagnare Arnaldi in giro per il tour. Durante il successo in Davis di quell’anno, al termine del match vinto contro Popyrin in finale, Matteo le ha dedicato il successo, anche per la recente perdita del padre: “Un mese fa è morta una persona molto importante per la mia ragazza, e anche per me. Questa vittoria è per lui e lei non sa quanto significhi”. 

Grazie alla nazionalità di Mia, Arnaldi ha sviluppato un forte legame con l’Australia: Chissà, forse diventerò australiano a poco a poco raccontava lo scorso anno. “Mi piace molto Melbourne, soprattutto quando in Italia è inverno e in Australia posso allenarmi meglio. Sono già venuto qua con tutto il team: ho trovato ottime strutture e divertimento”. 

