ATP Hangzhou: Zeppieri doma agevolmente Sun, ora c’è Tien

Di carattere e di voglia la vittoria di Giulio Zeppieri ai danni di Fajing Sun, padrone di casa. Il cinese non ha retto il confronto con l’azzurro che in due set ha trionfato come da pronostico. Un netto 6-3 6-2 che lascia poco spazio alle interpretazioni e regala a Giulio la sfida contro Leraner Tien.

1° set: Zeppieri perfetto!

Il match rischiava di cominciare molto male per Zeppieri, come testimonia il break point conquistato (e sprecato) da Sun. Per nostra fortuna all’azzurro non manca il killer instinct e alla prima chance utile conquista il break a zero. Per Sun tanta, tanta fatica sia a servizio che in risposta: nei propri turni di battuta, Fajing si complica spesso la vita andando perennemente ai vantaggi mentre Zeppieri archivia game dopo game con una facilità impressionante. Basti pensare che i tre giochi a servizio dopo il break hanno visto Giulio concedere appena un “15“, lasciando a zero l’avversario sia in occasione del 5-2 che del 6-1. Percentuali di punti vinti con la prima spaventosa con un 93% che racconta quanto è stato spietato l’italiano in questa prima parte di gara. Tanti anche i vincenti ovvero 11 mentre per Sun parliamo di 6 errori non forzati che hanno inevitabilmente complicato la situazione. Con queste premesse, Zeppieri non può che guardare con fiducia il proseguo dell’incontro.

2° set: Sun spreca, Giulio ne approfitta

Il secondo set parte con un break point a testa vanificato, evidenziando qualche difficoltà nel servire nei rispettivi game iniziali. Questa situazione si prolunga anche nei giochi successivi, ma con una piccola grande differenza: Zeppieri riesce ad ottenere il break per andare sul 2-1 mentre Sun, con due break point, non riesce ad impedire all’italiano di andare sul 3-1. Una dinamica che taglie le gambe sportivamente parlando al cinese che oltre al danno del mancato “pareggio” in termini di break, perde un’altra volta il servizio concedendo un 5-2 che sa già di vittoria all’avversario. Zeppieri si concede un altro brivido, quello del 30-40 che poteva quantomeno riaprire la speranza per Sun che però non riesce a sfruttare la chance e perderà da lì a poco, ai vantaggi, anche la partita. Un set in calo rispetto al meraviglioso primo giocato da Zeppieri, ma tanto basta per vincere senza subire nemmeno un break.