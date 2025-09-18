ATP

ATP Pechino e Tokyo, le entry list: tanti i forfait importanti, da Tsitsipas a Shelton

L'americano è ancora alle prese con l'infortunio alla spalla occorso allo US Open contro Mannarino. Per il greco invece il dolore alla schiena non è ancora passato

By Matteo Beltrami
1 Min Read
Adrian Mannarino e Ben Shelton – US Open 2025 (foto via Twitter @usopen)

Sono stati annunciati gli entry list per i tornei ATP del China Open (in programma dal 25 settembre al 1 ottobre) e del Japan Open Tennis Championship (24-30 settembre)

PECHINO – Per quanto riguarda Pechino non ci saranno il greco Stefano Tsitsipas, alle prese con problemi alla schiena che avevano richiesto una infiltrazione prima di scendere in campo ad Atene. E lo spagnolo Bautista Agut, che ha già rinunciato al Hangzhou Open in corso questa settimana. Entrano in tabellone l’americano Learner Tien e il francese Benjamin Bonzi. In lista di attesa troviamo l’ungherese Fabian Marozsan.

TOKYO – Ben Shelton sta ancora rimettendosi  dall’infortunio alla spalla che, dopo averlo costretto al ritiro nel terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino, non gli consentirà di partecipare all’ATP 500 di Tokyo al via la prossima settimana. Anche il francese Bonzi è costretto a dare forfait; al loro posto entrano in tabellone Marozsan e Giron, con Altmaier pronto ad entrare in tabellone tra i “next”.

