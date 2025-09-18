ATP Pechino e Tokyo, le entry list: tanti i forfait importanti, da Tsitsipas a Shelton

Sono stati annunciati gli entry list per i tornei ATP del China Open (in programma dal 25 settembre al 1 ottobre) e del Japan Open Tennis Championship (24-30 settembre)

PECHINO – Per quanto riguarda Pechino non ci saranno il greco Stefano Tsitsipas, alle prese con problemi alla schiena che avevano richiesto una infiltrazione prima di scendere in campo ad Atene. E lo spagnolo Bautista Agut, che ha già rinunciato al Hangzhou Open in corso questa settimana. Entrano in tabellone l’americano Learner Tien e il francese Benjamin Bonzi. In lista di attesa troviamo l’ungherese Fabian Marozsan.

Beijing update:

OUT: Tsitsipas, Bautista Agut

IN: Tien, Bonzi

Next: Marozsan — Entry List Updates (@EntryLists) September 18, 2025

TOKYO – Ben Shelton sta ancora rimettendosi dall’infortunio alla spalla che, dopo averlo costretto al ritiro nel terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino, non gli consentirà di partecipare all’ATP 500 di Tokyo al via la prossima settimana. Anche il francese Bonzi è costretto a dare forfait; al loro posto entrano in tabellone Marozsan e Giron, con Altmaier pronto ad entrare in tabellone tra i “next”.