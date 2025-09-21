BJK Cup, Cocciaretto: “Contenta di essere rimasta concentrata per tutto il match”

Ovviamente felicissima per la preziosa vittoria ottenuta nel singolare di apertura della finale contro Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto ha faticato a contenere tutta la sua soddisfazione per il risultato: “Certamente sono molto contenta. Sono super felice in questo momento per la prestazione, per la vittoria di oggi. Ho giocato davvero un’ottima partita contro un’avversaria molto forte, quindi sono super felice e super orgogliosa di aver conquistato il primo punto per l’Italia.“

Dopo la semifinale, la tua partita di singolare in semifinale, avevi detto che avresti imparato dall’esperienza e ti saresti rialzata dopo di essa. L’hai fatto chiaramente oggi. È un’avversaria diversa, ma cosa si è sentito di diverso in campo oggi rispetto ad allora?

ELISABETTA COCCIARETTO: Certamente è una sensazione incredibile essere riuscita a cambiare questo atteggiamento in campo. Ieri ho parlato molto con il mio allenatore [Fausto Scolari]. Ci siamo detti che devo migliorare il mio atteggiamento in campo, essere aggressiva a prescindere da tutto, essere positiva e allenarmi il più duramente possibile. Ieri ero molto concentrata in allenamento. Anche oggi ero molto concentrata su come dovevo giocare, sulla strategia e su tutto il resto. Quindi sono davvero contenta dell’atteggiamento che ho avuto in campo e di quanto sono stata concentrata, sulla strategia, non su nient’altro, solo concentrata sul tennis. Sì, ero positiva. Sì, ero tutto. Sono davvero, davvero felice (sorride). Voglio dire, non abbiamo ancora finito. Jasmine sta giocando. Dopo questo e un po’ di recupero, farò il tifo per lei.

Parli di essere aggressiva. Si capiva che quella era la tua strategia oggi. Come sei riuscita a mantenerla costante per tutta la partita?

ELISABETTA COCCIARETTO: Ho continuato a ricordarmi di non pensare al punteggio, per esempio, ma solo di giocare vicino al campo, solo di essere aggressiva, di farla muovere, a volte di andare a rete, di servire più prime possibili perché lei è una giocatrice molto aggressiva sulla seconda di servizio. Ero concentrata solo sull’essere positiva non contro me stessa ma contro l’avversaria. Sì, è andata bene, quindi sono super felice di questo.

La tua reazione alla fine della partita, per un momento sembravi quasi emozionata. Parlaci di quelle emozioni che hai provato.

ELISABETTA COCCIARETTO: Ero davvero nervosa sul match point perché era una partita davvero importante, non solo per me ma anche per il mio paese, per tutte le mie compagne di squadra. Ho solo cercato di rimanere concentrata e non pensare al match point, ma pensare alla strategia. Mi sono detta di correre su ogni palla, di provarci. Questo è quello che ho fatto. La mia reazione è stata, sì, quasi stavo piangendo. Ma mi sono detta di tenere a bada l’emozione (ride). Ad ogni modo, sono super felice.

Vinci, perdi, vinci. È un percorso fatto di alti e bassi. La squadra italiana ha reso il campo il suo campo di casa. Abbiamo molte persone che fanno il tifo per voi, come i tifosi cinesi. Come ti senti riguardo a tutto il percorso a Shenzhen con tutti i tifosi cinesi che fanno il tifo per voi?

ELISABETTA COCCIARETTO: Certamente è stato incredibile vedere molti cinesi fare il tifo per noi. Abbiamo anche dato i nostri foglietti con ‘Forza Ragazze’. Sono stati davvero carini, davvero gentili. Il pubblico mi ha supportato molto oggi, sia quello italiano, sia quello cinese. Sono davvero onorata di questo.

C’è una cosa che ricordi di più durante la partita, quale sarebbe?

ELISABETTA COCCIARETTO: Nei primi game del secondo set, ero un po’ più nervosa. Ma ho cercato di dirmi di non essere nervosa, di non perdere energia, ma di rimanere lì, di rimanere concentrata e di cercare di tenere l’emozione dentro di me. Questo è quello che ho fatto. Sono davvero felice.