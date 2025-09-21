Per il terzo anno di fila l’Italia giocherà la finale di Billie Jean King Cup. Sfiderà gli USA, contro cui già ha vinto il trofeo nel 2009 e nel 2010. In questo caso un’ottima versione delle americane, con Navarro e Pegula come singolariste. Quest’ultima affronterà Jasmine Paolini nel secondo singolare, apriranno Elisabetta Cocciaretto, come nelle ultime due partite, e la n.18 al mondo Emma Navarro. L’incontro sarà visibile su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky.
LIVE BJK Cup Finals, Italia-USA: si parte con Cocciaretto-Navarro. Poi Paolini-Pegula
La cronaca scritta in diretta della finale di Billie Jean King Cup. Dopo il primo singolare toccherà alle n.1
