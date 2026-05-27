Roland Garros, Blockx dà forfait non senza polemica. De Minaur al terzo turno

Neanche il tempo di godersi la prima vittoria a livello Slam, che Alexander Blockx è stato costretto a dare forfait al Roland Garros 2026. Se in questi primi giorni il motivo principale dei ritiri è stato il grande caldo, e da Parigi arrivano conferme che questa edizione è una delle più torride delle ultime decadi, nel caso del belga la ragione è un infortunio alla caviglia. Dopo il successo in 6-3 6-4 6-2 contro il lucky loser Coleman Wong, infatti, avrebbe dovuto affrontare al secondo turno Alex de Minaur, testa di serie n. 8 del seeding. Il nativo di Anversa, però, è stato visto zoppicare su una gamba sola nella capitale transalpina. E, di fatto, a stretto giro di posta ha alzato ufficialmente bandiera bianca.

Una de las imágenes del día en #RolandGarros



Alexander Blockx, con el tobillo vendado y a la pata coja tras lesionarse en el entrenamiento por culpa de una lona



El belga se ha tenido que retirar del torneo y no jugó ante Álex de Miñaur. pic.twitter.com/1AiQ3N0Sps — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026

Al di là della comunicazione da parte del Roland Garros 2026, lo stesso Alexander Blockx ha spiegato i motivi del suo forfait. Come spesso accade ha scelto i social per dare conto del suo ritiro, e sul proprio profilo ‘Instagram’ ha spiegato di essersi slogato la caviglia a causa di quelle che lui definisce ironicamente ‘coperture davvero necessarie’. Durante l’allenamento, infatti, il belga è inciampato nei teloni di fondocampo e si è infortunato. Una puntualizzazione, quella sulle ‘coperture’ che sa molto di polemica nei confronti degli organizzatori dello Slam parigino, che lui citava direttamente nel post originario, anche se poi la frase incriminata è stata ben presto rimossa.

Roland Garros, Blockx: “Ho sentito uno schiocco alla caviglia”

Gli utenti su ‘X’, però, non hanno perso occasione per farne uno screen e lasciare traccia di quanto scritto dal belga. “Sfortunatamente durante l’allenamento di oggi ho sentito uno schiocco alla caviglia mentre me la slogavo grazie alle coperture ‘davvero necessarie’ a fondocampo. Questo è il motivo per cui mi sono dovuto ritirare dal match che non vedevo l’ora di giocare. Grande frustrazione, ma guardiamo avanti”.