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Roland Garros, Blockx dà forfait non senza polemica. De Minaur al terzo turno

Alexander Blockx ha poi rimosso la frase nel post in cui spiegava il forfait per il match contro Alex de Minaur al Roland Garros 2026

Di Fabio Barera
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Alexander Blocx - Roland Garros 2026 (@X Roland Garros)
Alexander Blocx - Roland Garros 2026 (@X Roland Garros)

Neanche il tempo di godersi la prima vittoria a livello Slam, che Alexander Blockx è stato costretto a dare forfait al Roland Garros 2026. Se in questi primi giorni il motivo principale dei ritiri è stato il grande caldo, e da Parigi arrivano conferme che questa edizione è una delle più torride delle ultime decadi, nel caso del belga la ragione è un infortunio alla caviglia. Dopo il successo in 6-3 6-4 6-2 contro il lucky loser Coleman Wong, infatti, avrebbe dovuto affrontare al secondo turno Alex de Minaur, testa di serie n. 8 del seeding. Il nativo di Anversa, però, è stato visto zoppicare su una gamba sola nella capitale transalpina. E, di fatto, a stretto giro di posta ha alzato ufficialmente bandiera bianca.

Al di là della comunicazione da parte del Roland Garros 2026, lo stesso Alexander Blockx ha spiegato i motivi del suo forfait. Come spesso accade ha scelto i social per dare conto del suo ritiro, e sul proprio profilo ‘Instagram’ ha spiegato di essersi slogato la caviglia a causa di quelle che lui definisce ironicamente ‘coperture davvero necessarie’. Durante l’allenamento, infatti, il belga è inciampato nei teloni di fondocampo e si è infortunato. Una puntualizzazione, quella sulle ‘coperture’ che sa molto di polemica nei confronti degli organizzatori dello Slam parigino, che lui citava direttamente nel post originario, anche se poi la frase incriminata è stata ben presto rimossa.

Roland Garros, Blockx: “Ho sentito uno schiocco alla caviglia”

Gli utenti su ‘X’, però, non hanno perso occasione per farne uno screen e lasciare traccia di quanto scritto dal belga. Sfortunatamente durante l’allenamento di oggi ho sentito uno schiocco alla caviglia mentre me la slogavo grazie alle coperture ‘davvero necessarie’ a fondocampo. Questo è il motivo per cui mi sono dovuto ritirare dal match che non vedevo l’ora di giocare. Grande frustrazione, ma guardiamo avanti”.

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