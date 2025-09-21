Paolini: “Assomiglio più ad Alcaraz, ma mi piace molto vedere come gioca Sinner”

Jasmine Paolini è stata la grande protagonista del successo dell’Italia alla Billie Jean King Cup 2025 in Cina. Le sue vittorie contro Xinyu Wang, Elina Svitolina e Jessica Pegula in singolare più il successo in doppio con Sara Errani contro le ucraine Kichenok/Kostyuk hanno avuto un peso specifico enorme sulla seconda gioia consecutive delle Azzurre nella manifestazione, un tempo conosciuta con il nome di Fed Cup.

Durante un’intervista per ‘EFE’, la numero uno italiana ha parlato del duo Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: “Sono due personalità davvero diverse, due giocatori distinti che ci fanno emozionare e divertire molto in campo. Il fatto che siano così differenti rende questa rivalità ancora più affascinante. Sono educati, rispettosi, intelligenti e giocano a un livello di tennis altissimo. Io tendo a fare più rumore, a sorridere di più, quindi se la vediamo da questo lato assomiglio di più ad Alcaraz. Ma mi piace molto vedere come gioca Jannik, perché ama spingere l’avversario dal fondo e, con la mia esperienza personale in campo, a me serve di più osservare come gioca Jannik e come si muove”.