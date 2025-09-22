BJK Cup, Errani: “Io prossima guida della Nazionale? Per il momento continuo a giocare”

A Shenzhen, le ragazze di Tathiana Garbin hanno conquistato la sesta Billie Jean King Cup della storia della nazionale azzurra, battendo in finale la temutissima selezione degli Stati Uniti. Le performance altisonanti di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno risparmiato a Sara Errani d’intervenire per l’ipotetico doppio decisivo, gustandosi così la finalissima dalla panchina. Contro l’Ucraina, il supporto dell’ex numero 5 del mondo è stato di vitale importanza per staccare il pass per l’atto decisivo, e insieme a Jasmine, ha messo K.O. il sodalizio formato da Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk, superato in due parziali.

In un’intervista concessa in esclusiva al ‘Corriere dello Sport‘, Sarita ha mostrato uno sfrenato entusiasmo per il secondo titolo consecutivo conquistato dal Team tricolore, e la sua presenza a Shenzhen è stata di grande aiuto anche per le connazionali impegnate in singolare, sostenute dall’esperienza e dai consigli di Errani, particolarmente legata alla compagna di mille avventure, Jasmine Paolini: “Cerco di aiutare tutte. Ovviamente di recente ho visto tutti i match di Jasmine quindi provo ad aiutarla il più possibile in un momento dove sta ancora

cercando un nuovo allenatore. Parliamo molto di tennis e

lei tra allenamenti e partite è sempre molto ricettiva”.

Errani: “Cocciaretto ha giocato un match perfetto”

Uno scontro con gli USA, che alla vigilia, ha destato qualche preoccupazione anche alla 38enne bolognese, sorpresa dal netto risultato ottenuto dalle due compagne tricolore: “Mi aspettavo

un confronto durissimo. Cocciaretto ha giocato un match perfetto, così come Jas. Nei primi game Pegula stava giocando a un livello alto e lei ha tenuto bene il campo andando poi a crescere e vincere“. La figura di Errani sembra essere una pedina fondamentale per l’equilibrio del team azzurro, che l’anno prossimo pretende la presenza dell’ex numero 5 del mondo a Shenzhen a tutti i costi: “È obbligata”, commenta Garbin, mentre Sara glissa: “Vediamo dai..”.

Errani, ha poi commentato la sua partner di doppio, nonché attuale numero uno d’Italia, con la quale si è già qualificata alle Finals di Riyadh: “Già adesso si esprime a un livello altissimo e l’obiettivo è continuare così. Poi credo che possa ancora crescere molto ed è la sua volontà ovviamente. Adesso speriamo di chiudere bene l’anno, partendo già dal prossimo torneo”. E sull’ipotetico futuro incarico da Capitana, ha aggiunto: “Non lo so, non mi sono mai soffermata su questo pensiero. Per il momento continuo a giocare e poi vedremo”.