WTA Pechino, Swiatek: “Non guardo alla classifica, sono solo numeri”

Si torna sempre dove si è stati bene, se si vince meglio ancora. Deve essere questo il mindset di Iga Swiatek ai nastri di partenza del WTA di Pechino. La polacca è reduce dal successo nel 500 di Seul e, nonostante sia in netta ripresa rispetto alle vicende travagliate di inizio anno, nella conferenza stampa del Master cinese che due anni fa l’ha incoronata campionessa, ci ha tenuto a ribadire quali siano le sue priorità: per lo meno a parole nulla a che vedere con la caccia alla numero uno del ranking Aryna Sabalenka.

D. La scorsa settimana c’è stata anche la Billie Jean King Cup a Shenzhen. In passato la sua collocazione nel calendario è stata oggetto di discussione. Vorrei sapere se questa posizione all’inizio dell’o swing asiatico è qualcosa che ti piace per il futuro e se ne hai parlato con le tue colleghe?

Iga Swiatek: “Non l’ho fatto perché sapevo che non avrei giocato queste finali. Ma penso che sia una buona decisione in termini di programmazione, perché a novembre è difficile per una giocatrice che non partecipa alle finali WTA rimanere ancora in stagione per altre settimane e non poter andare in vacanza perché ok, forse non dovrei parlare di vacanze, ma non abbiamo tempo durante l’anno. Dobbiamo farlo anche per il nostro corpo. Le altre giocatrici andranno in vacanza, poi si alleneranno un paio di giorni, giocheranno le finali della Billie Jean King Cup, il che non è perfetto. Per come stanno le cose adesso, penso che sia meglio. Ma la domanda è se alla fine forse l’ITF e la WTA si metteranno d’accordo e forse queste giocatrici non dovranno giocare questi sei 500 obbligatori, o cinque, perché hanno una settimana in meno per farlo. Questa è la domanda. Onestamente, devo dire che, non avendo giocato, non conosco queste regole. Se la WTA trattasse questo come un altro torneo, magari non imponendo loro i sei tornei 500 obbligatori, penso che sarebbe bello. Ma non ho idea di come funzioni.”

D. Ci stiamo avvicinando alla fine della stagione. Dopo la tua vittoria a Seul, sei in una buona posizione per contendere il titolo di numero 1 al mondo alle finali di Riyadh. È questo il tuo obiettivo per il resto dello swing asiatico?

Iga Swiatek: “Beh, direi che è sempre qualcosa che è lì, annidato nel profondo, ma non è l’obiettivo principale. So già che pensare alle classifiche non è la strada giusta da seguire, non importa se sei il numero 2 o il numero 1. Sono solo numeri. Ma questo non cambia il fatto che devi pensare al tuo tennis e concentrarti sul miglioramento in campo, poi i risultati arriveranno dopo. Quindi non mi concentro su quello. Sicuramente è una situazione diversa rispetto all’anno scorso, quando non sono riuscita a difendere il n. 1. Sono sicuramente felice di essere qui e di poter competere e lottare per questo. Ma devo dire che il mio obiettivo principale è più legato al tennis, a come voglio giocare, a come mi sento in campo.”

D. Ovviamente il tuo debutto qui due anni fa è stato perfetto, con la vittoria del titolo. Quando hai giocato per la prima volta, quale era la tua sensazione su ciò che avrebbe reso questo torneo vittorioso per te in termini di condizioni, strutture o ospitalità, qualunque cosa fosse? Qual è stata la tua impressione l’ultima volta che sei stata qui?

Iga Swiatek: “Sicuramente è cambiato durante il torneo perché sono arrivata qui dopo Tokyo, dove ho perso al terzo turno. Era un torneo minore. È stata una grande delusione, non mi sentivo bene. Mi sentivo anche molto stanca dopo la stagione post US Open. Stavo persino pensando di saltare lo swing asiatico, come due anni fa. Ma il mio team mi ha detto che non ero ancora pronta per farlo. Sono arrivata qui senza aspettative, anzi un po’ tesa perché non avevo vinto nessun titolo WTA. Tutti mi giudicavano, all’inizio non mi sono divertito molto. Facevo fatica in ogni allenamento e in ogni partita. Più avanti, durante il torneo, ho sentito che sì, la superficie mi si addiceva, e anche le palline. Abbiamo giocato una partita incredibile contro Garcia, molto combattuta. Dopo di che, mi sono lasciata andare e sono riuscita a giocare davvero bene. Sicuramente questo torneo mi ha dato una spinta in termini di energia, perché l’ultima parte della stagione non è facile. Tutti si sentono un po’ più stanchi, ma io devo ancora spingere“.