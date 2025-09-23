Classifica WTA: Swiatek accorcia le distanze da Sabalenka. Sarà lei la n.1 a fine anno?

Con le nostre rappresentanti impegnate nella Billie Jean King Cup, insieme ad altre atlete di vertice, il WTA 500 Korea Open Tennis Championships 2025 Presented by Motiva di Seoul ha visto una partecipazione ridotta di grandi nomi. Tra le top player presenti, spiccava Iga Swiatek, unica tra le prime dieci del ranking a prendere parte al torneo. Con lei, solo altre quattro atlete tra le prime venti del mondo hanno scelto di competere nella capitale sudcoreana. La numero uno polacca non ha deluso le aspettative: ha conquistato il titolo superando in finale Ekaterina Alexandrova. Per entrambe, la vittoria e il piazzamento in finale non comportano avanzamenti in classifica, ma contribuiscono a rafforzare le rispettive posizioni, specialmente in vista della parte finale della stagione. Per Swiatek, i punti guadagnati a Seoul, rappresentano una boccata d’ossigeno che riapre la corsa per al n.1 del ranking. Alexandrova, invece, consolida la sua posizione nella RACE e potrebbe ancora giocarsi un posto alle WTA Finals, a patto di mantenere questa continuità di rendimento nelle settimane a venire. A Seoul era presente anche la campionessa in carica, Beatriz Haddad Maia, così come la finalista dell’edizione 2024, Daria Kasatkina. Sia la brasiliana che l’australiana hanno deluso le aspettative, uscendo di scena già agli ottavi di finale. Questo risultato ha avuto conseguenze dirette sul loro ranking: le due atlete hanno perso punti importanti e qualche posizione in classifica.

