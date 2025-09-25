ATP Vienna, entry list: con Sinner c’è anche Zverev. Presenti anche Musetti, Cobolli e Darderi

Diramata l’entry list del Vienna Open, in programma a partire dal prossimo 20 ottobre. A guidare le teste di serie nell’ATP 500 sul cemento indoor austrico sarà il numero 2 del mondo Jannik Sinner, trionfatore nell’edizione del 2023. A contendergli il titolo, la prima insidia (per classifica) è rappresentata da Alexander Zverev. Presenti anche altri tre top 10, ovvero Alex De Minaur, Lorenzo Musetti e Karen Khachanov, che deve difendere la finale persa lo scorso anno contro il campione uscente Jack Draper, che però ha già finito il suo 2025. Completano il quadro Andrey Rublev, Tommy Paul e Alexander Bublik.

Per l’Italia scenderanno in campo, oltre al sopracitato Musetti, semifinalista lo scorso anno, anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che nel 2024 a Vienna aveva posto fine alla carriera di Dominic Thiem. Altri nomi di peso tenteranno di sorprendere i favoriti, Daniil Medvedev su tutti. Vedremo prossimamente se sarà ai nastri di partenza Grigor Dimitrov, che ha annunciato novità nel suo team, e le condizioni della schiena di Stefanos Tsitsipas. Due wild card sono infine andate ai giocatori di casa Filip Misolic e Sebastian Ofner, prossimi avversari della squadra azzurra ai quarti di finale di Coppa Davis. Di seguito l’entry list completa.