Dimitrov si separa da Jaime Delgado dopo quasi tre anni

Grigor Dimitrov è pronto a ripartire ancora una volta. A 34 anni il bulgaro si appresta a tornare in campo dopo il grave infortunio al pettorale patito a Wimbledon nel corso del match di ottavi di finale contro Jannik Sinner. E lo farà senza Jaime Delgado sulla sua panchina.

L’ex numero 3 del mondo, infatti, ha annunciato attraverso una storia su Instagram la separazione dal coach britannico, dopo tre anni di collaborazione. “Dopo qualche anno e grandi risultati insieme, Jaime Delgado e io abbiamo deciso di separarci amichevolmente“ scrive Dimitrov sui social. “Gli auguro il meglio per il futuro. Sono entusiasta per questo nuovo inizio, dopo il tempo che ho dedicato completamente al mio recupero. Non vedo l’ora di tornare a giocare presto”. Ancora ignoto il nome del nuovo allenatore.

Il sodalizio tra Grisha e Delgado ha regalato a Grigor una seconda giovinezza da quando, a fine 2022, si è unito al team.

Nel 2023 è tornato in finale in un Master 1000, con la sconfitta per mano di Novak Djokovic a Parigi-Bercy. Poi lo scorso anno il primo titolo dopo più di sei anni d’attesa, anticamera dell’approdo nell‘ultimo atto del torneo di Miami, battuto da Jannik Sinner, e il rientro in top 10. Proprio nel 2024, però, il fisico di Dimitrov ha iniziato a palesare qualche problema di troppo. Al Roland Garros ha inaugurato una spiacevole striscia di ritiri negli Slam, fino al quinto di fila ai Championships, quando era in vantaggio di due set sul futuro campione Sinner.

Vedremo nelle prossime settimane come tornerà alle competizioni il bulgaro, visto che la carta di identità indica 1991 come anno di nascita e un infortunio così serio può essere difficile da riassorbire. E soprattutto scopriremo strada facendo da quale allenatore ripartirà per ritagliarsi ancora una chance nel tennis che conta.