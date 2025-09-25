ATP

Ranking ATP: Alcaraz ancora al primo posto, best ranking per Bublik

Dopo una settimana interlocutoria - caratterizzata dai trionfi di Bublik e Tabilo - si entra nel vivo dello swing asiatico: a Pechino e Tokyo in palio punti fondamentali per la qualificazione alle Finals di Torino

By Jacopo Gadarco
2 Min Read
Alexander Bublik - US Open 2025 (foto X @atptour)

Dopo la pausa post-US Open, dedicata alla Coppa Davis e alla preparazione della Laver Cup, il circuito ATP ha ricominciato a macinare risultati, punteggi e colpi di scena, trasferendosi in Asia con due tornei 250, in attesa di Pechino, Tokyo e Shanghai: Alexander Bublik ha trionfato nel torneo di Hangzhou, mettendo la firma sul proprio best ranking, sul quarto titolo stagionale e su una candidatura autorevole alle Nitto ATP Finals di Torino mentre a Chengdu il titolo è andato ad Alejandro Tabilo, che ha completato la sua settimana da favola superando Lorenzo Musetti al tie break decisivo, dopo aver annullato due match point.

I grandi nomi del circuito, però, non hanno partecipato ai primi due tornei cinesi dello swing asiatico autunnale, e il ranking ATP, di conseguenza, non ha subìto grandi scossoni: Carlos Alcaraz, che ha partecipato alla Laver Cup, si conferma dunque in prima posizione con 11.540 punti, seguito ovviamente da Jannik Sinner con 10.780. Lo spagnolo, nel corso di un’altra strana settimana di gare che si svilupperà a cavallo del weekend (in modo tale da regalare 10 giorni compatti, con finale di domenica, a Shanghai), non difenderà il titolo di Pechino (500 punti) ma esordirà nel torneo di Tokyo mentre Jannik, invece, andrà a caccia di un altro trionfo nella capitale cinese dopo quello del 2023.

