Victoria Mboko si guadagna la copertina di Rolling Stone Africa

Victoria Mboko si sta guadagnando le attenzioni dei media. Non solo quelli tennistici, che da tempo tengono d’occhio la giovane canadese dal grande talento. Infatti, “Rolling Stone Africa” ha deciso di dedicare la copertina alla trionfatrice del WTA 1000 di Montreal.

“La storia si sta scrivendo sotto i nostri occhi. A soli 18 anni, Vicky Mboko ha lasciato il mondo senza parole a Montréal, sconfiggendo le migliori tenniste del pianeta per diventare la più giovane canadese a vincere il National Bank Open e conquistare il suo primo titolo WTA 1000” si legge sulla pagina Instagram della celebre rivista.

“Ora, appare per la prima volta sulla copertina di Rolling Stone Africa. Ma questa non è solo una copertina. È un’eredità in movimento! È rappresentazione; è la storia di resilienza, sacrificio, forza e destino che si svela davanti ai nostri occhi. Vicky Mboko non sta aspettando di diventare grande. Lo è già. E il mondo, finalmente, se ne sta accorgendo!“

I genitori di Mboko sono originari della Repubblica Democratica del Congo; Victoria è nata negli USA, per poi trasferirsi a Toronto poco dopo. Dopo il trionfo nel 1000 di casa, la canadese non è scesa in campo a Cincinnati e ha salutato al primo turno lo US Open. A Pechino è in attesa dell’esordio contro Anastasia Potapova.