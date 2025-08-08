WTA Cincinnati: forfait di Mboko e Osaka

Victoria Mboko e Naomi Osaka ufficializzano la loro assenza per il WTA 1000 di Cincinnati. Le due finaliste di Montreal non saranno in Ohio, rispettivamente per il persistere di un piccolo problema al polso per la canadese, fresca vincitrice del suo primo titolo in carriera, e un cambio di programmazione per la ex numero 1 del mondo.

Cosa succede adesso nel tabellone?

Entrambe le giocatrici avevano ricevuto un performance bye al primo turno. In casi come questo, quando l’ingresso d’ufficio al secondo turno non riguarda una testa di serie, si prevede, regolamento alla mano, che venga ristabilito un primo turno. In parole semplici, sono due le lucky loser a beneficiare della defezione: una si posiziona al posto della giocatrice ritirata e l’altra sostituisce metaforicamente parlando, il bye. Nello specifico, trattandosi di due performance bye, al tabellone principale accedono quattro lucky loser.

Il torneo di Cincinnati godrà, così, di due match femminili aggiuntivi: Solana Sierra sfida Iva Jovic, mentre Cristina Bucsa affronta Yue Yuan.