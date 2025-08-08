WTA

WTA Cincinnati: forfait di Mboko e Osaka

Le due finaliste di Montreal non voleranno in Ohio. Al loro posto ben quattro lucky loser, ecco perché

By Beatrice Becattini
1 Min Read
Victoria Mboko - Montreal 2025 (foto Florin Baltatoiu)


📣 Guarda l'ATP Masters 1000 Toronto e il WTA 1000 di Montreal in esclusiva streaming su NOW

Victoria Mboko e Naomi Osaka ufficializzano la loro assenza per il WTA 1000 di Cincinnati. Le due finaliste di Montreal non saranno in Ohio, rispettivamente per il persistere di un piccolo problema al polso per la canadese, fresca vincitrice del suo primo titolo in carriera, e un cambio di programmazione per la ex numero 1 del mondo.

Cosa succede adesso nel tabellone?
Entrambe le giocatrici avevano ricevuto un performance bye al primo turno. In casi come questo, quando l’ingresso d’ufficio al secondo turno non riguarda una testa di serie, si prevede, regolamento alla mano, che venga ristabilito un primo turno. In parole semplici, sono due le lucky loser a beneficiare della defezione: una si posiziona al posto della giocatrice ritirata e l’altra sostituisce metaforicamente parlando, il bye. Nello specifico, trattandosi di due performance bye, al tabellone principale accedono quattro lucky loser.

Il torneo di Cincinnati godrà, così, di due match femminili aggiuntivi: Solana Sierra sfida Iva Jovic, mentre Cristina Bucsa affronta Yue Yuan.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Shelton e Mboko campioni canadesi. Quanti rimpianti per Cobolli!
Video
ATP/WTA Cincinnati, il programma di sabato 9 agosto: Sinner e Cobolli di sera, Musetti alle 17. In campo anche Sabalenka e Swiatek
ATP
La favola del “fratellastro” Montecarlo: da brutto anatroccolo a cigno
Opinioni
WTA Cincinnati, Bronzetti di resistenza: dopo 3 ore e 38 rimonta Zhu e avanza al secondo turno
WTA