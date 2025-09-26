Paolini: “Pizzorno fondamentale, voglio sia presente nel team. Finals? Traguardo incredibile”

Dopo le vittorie a Shenzhen, Jasmine Paolini conferma il suo ottimo momento anche a Pechino, dove ha superato Anastasija Sevastova con un netto 6-1 6-3 all’esordio nel “1000” cinese. L’azzurra, trascinatrice in Billie Jean King Cup e ancora in corsa per la qualificazione alle WTA Finals, si prepara ora a sfidare Sofia Kenin, avversaria che in passato le ha sempre creato difficoltà.

In un’intervista concessa a ‘SpazioTennis’ e raccolta dal collega Lorenzo Ercoli, ‘Jas’ ha raccontato le sue sensazioni dopo il debutto, l’accoglienza ricevuta in Cina, il ritorno al suo fianco di Danilo Pizzorno e i pensieri sulla corsa alle Finals.

Le condizioni di gioco e la sfida a Kenin

“Le condizioni qui sono diverse rispetto a Shenzhen, anche se per fortuna le palle sono le stesse. Sono partita così così, ma pian piano mi sono sciolta e adattata ai campi trovando il giusto ritmo partita. È stata una partita positiva.

Sono sempre stati match complicati contro [Kenin]. Sofia sente molto bene la palla e ha un rovescio incredibile; inoltre sa come togliermi il tempo. Sono curiosa di vedere come andrà, Sofia può tenere un livello molto alto. Metterò in campo tutto ciò che ho”.

L’affetto dei tifosi cinesi

“Mi hanno regalato un album di foto molto particolare, bellissimo, fatto a mano da una fan che deve averci speso davvero tanto tempo. Lo conserverò, è incredibile. Qui ci riempiono di pupazzi, sono fan generosi, calorosi. È molto bello essere qui in Cina”.

Il ritorno di Pizzorno nel team

“Danilo è stato fondamentale negli ultimi anni, è una persona che voglio sia presente nel mio team. Abbiamo ricominciato con questo torneo, vedremo come la collaborazione si evolverà nella prossima stagione”.

La corsa alle Finals

“Sarebbe un traguardo incredibile, soprattutto in una stagione per nulla facile come questa. C’è da giocar bene, tenendo un livello molto alto partita dopo partita. Devo trovare continuità, ce la metterò tutta cercando di non mettermi addosso troppa pressione”.