Roland Garros, Shnaider: “Giocare con il tetto aperto mi ha sorpreso. E quando Aryna ha iniziato a sbagliare…”

Diana Shnaider ha portato a termine l’impresa della seconda settimana finora, vincendo un grande match, clamoroso, contro Aryna Sabalenka. Che ha anche servito per il secondo set, salvo farsi scivolare via la partita perdendo 6-0 al terzo. La russa ne ha approfittato, per il risultato migliore della carriera. Una situazione inaspettata, e quindi ancor più dolce. Come emerge nella conferenza stampa post gara.

D: Congratulazioni. So che eri molto indietro nel punteggio in questo match, sotto di un set e di due break. Cosa ti ha dato la fiducia di poter rimontare? E quali sono stati i segnali che hai visto quando il punteggio ha iniziato a cambiare, indicando che la situazione stava svoltando e che la tua speranza, fiducia e sicurezza stavano crescendo?

Shnaider “Ovviamente sapevo di giocare contro la numero uno del mondo, Aryna, che è una giocatrice super aggressiva. Le condizioni erano difficili e cercavo di non mettermi troppa pressione addosso. Sul 5-3 mi trovavo dal lato opposto rispetto ai box degli allenatori e giocavo controvento. Con Aryna che spingeva, ho capito che dovevo pensare a qualcosa di diverso perché stavo provando a variare di più, cercando di dare più spin o usando lo slice, ma non funzionava. Sul 5-3 mi sono detta che dovevo cambiare qualcosa in quel momento. Ho avvertito una sorta di liberazione e ho deciso che dovevo spingere sui miei colpi, essere più aggressiva ed entrare in campo, perché lei mi stava respingendo troppo indietro, e vincere quegli scambi brevi. Ho iniziato a fare un passo avanti, a mettere più pressione sulla sua seconda di servizio e a essere più aggressiva.

Poi lei ha commesso un paio di errori gratuiti. Ho visto l’inerzia della partita spostarsi dalla mia parte e ho iniziato a credere di più in me stessa. Vincere il secondo set è stato fantastico, anche perché lei non aveva ancora perso un set in questo torneo. Nel terzo set mi sono detta che avevo già fatto bene a vincere il secondo. Ho cercato di mantenere lo stesso gioco della fine del secondo set, rimanendo aggressiva e cercando colpi leggermente più facili, ma sfruttando ogni opportunità per entrare in campo, restando molto concentrata perché c’era tantissimo vento ed era difficile“.

D: Grandi congratulazioni, è stato sensazionale. Scusa se cambio argomento, ma domani giocherai contro Maja Chwalińska. Pensavo al vostro passato: vi siete affrontate una volta, credo nel 2022. Cosa ricordi di quella partita e cosa pensi di questa giocatrice così diversa dalle altre?

Shnaider: “È pazzesco. Certo che mi ricordo di aver giocato contro di lei. Ricordo persino dove fosse: un torneo da 60.000 dollari a Istanbul, in semifinale. È una giocatrice molto insidiosa, quindi non mi sorprende che stia facendo bene; a volte ci vuole solo tempo. È molto imprevedibile con le palle corte e gli slice, e ovviamente è mancina, quindi domani sarà un bel cambiamento per me. Sono felice per lei. Mi aspetto una grande battaglia; credo che entrambe daremo il massimo in campo. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi, quindi penso che sarà un’ottima partita“.

D: Volevo chiederti quanto hai trovato difficili le condizioni, dato che ovviamente Aryna ha faticato a gestirle. Inoltre, quanto eri consapevole delle sue difficoltà con il vento nella finale dell’anno scorso, e se hai cercato di sfruttare questo aspetto?

Shnaider: “Sinceramente ho fatto il riscaldamento a tetto chiuso. Non sapevo che l’avrebbero aperto; hanno iniziato ad aprirlo proprio mentre stavo finendo il riscaldamento. Sono rimasta un po’ sorpresa da quella decisione. Le condizioni erano davvero difficili: c’erano molti colpi sporchi, era tutto molto imprevedibile, con tanto vento e molta terra. Ero più infastidita nel primo set, ma ho cercato di ricordare a me stessa che le condizioni erano le stesse per entrambe. Dovevo accettare la difficoltà e capire cosa fare, come la direzione del vento, cosa fare dal mio lato e cosa fare da quello opposto. Ovviamente conoscevo la finale dell’anno scorso perché l’avevo guardata. Sapevo che c’era tantissimo vento, quindi avevo in mente il pensiero che lei avesse faticato contro Coco l’anno scorso. Mi sono detta che dovevo sfruttare questa opportunità, adattarmi e dare il massimo“.

D: Inoltre l’anno scorso non si trattava solo del vento. Sabalenka stessa ha detto di aver faticato molto a mantenere la calma, mentre tu hai detto di essere riuscita a mantenere la tua. Ha aggiunto che, essendo una giocatrice di grande esperienza e la numero uno al mondo, deve fare di meglio nel gestire queste situazioni. Hai percepito dall’altro lato che fosse condizionata dal nervosismo e dalla perdita di controllo?

Shnaider: “Certamente ho notato alcuni momenti di frustrazione. So che Aryna è una persona molto emotiva e, in un certo senso, lo sono anche io. In questo torneo, però, sto riuscendo a non lasciare che le mie emozioni e i miei pensieri negativi ostacolino il mio miglior tennis. Ci sono stati sicuramente momenti in cui avrei potuto arrabbiarmi moltissimo con me stessa ed essere frustrata per tutto ciò che stava accadendo. Quando l’ho vista innervosirsi, mi sono detta: ‘Sì, sei sulla strada giusta. Rimani concentrata su te stessa. Non badare troppo a lei, a quello che dice al suo team o a quello che fa’. Ho cercato di pensare solo a me stessa, a cosa dovevo fare, giocando punto dopo punto“.

D: Ti ha influenzato o in che modo ha inciso il fatto di giocare contro di lei sulla terra battuta anziché sul cemento, dove ha avuto un enorme successo? Ti ha dato in un certo senso la carica, nello stesso modo in cui forse ha influito il vento e il fatto che lei dovesse affrontare di nuovo le condizioni dell’anno scorso?

Shnaider: “A causa del vento non era rimasta terra battuta sul campo. Proprio per niente. Quindi era davvero difficile scivolare e fare tutto il resto. Di certo sappiamo che Aryna tira molto forte ed è una specialista del cemento. Sapevo quindi che avrei potuto muovermi meglio sulla terra battuta, perciò oggi ho solo cercato di sfruttare questo aspetto a mio vantaggio“.

D: Due giorni fa è stato chiesto ad Aryna cosa pensasse del giocare contro una mancina e lei ha risposto che adora farlo perché le piace il ritmo che le dà. Sono sicuro che non volesse sminuirti, ma mi chiedo se fosse qualcosa che sapevi o a cui hai pensato, specialmente quando tiravi il diritto lungolinea, che oggi è stato il tuo colpo migliore e ha funzionato alla perfezione anche con il vento. Cosa ti passava per la testa quando eseguivi quel colpo?

Shnaider: “Non sapevo che avesse detto questo. Prima della sua conferenza stampa e di quelle delle altre giocatrici, non sapevo cosa avesse dichiarato. Di certo, ad alcune giocatrici piace di più giocare contro le destre e ad altre contro le mancine, ovviamente dipende da atleta ad atleta. Io cercavo solo di fare i miei colpi. Mi è sembrato di vedere che oggi lei stesse faticando un po’ con il diritto. Quindi, appena vedevo l’opportunità di giocare lungolinea — è un colpo che adoro — ci provavo. Poi lei ha iniziato a sbagliare un po’ con il diritto e successivamente ha commesso ancora più errori con il rovescio. Ho cercato quindi di rimanere aggressiva, per non permetterle di entrare troppo in campo o di venire a rete, visto che ultimamente ci va molto bene. Mi sono concentrata soprattutto su me stessa e su cosa dovevo fare per spingerla all’errore“.

Ciao Diana. È stato difficile per te, dato che come hai menzionato Aryna si rivolgeva continuamente al suo box e potevi vedere la sua frustrazione? È stato complicato isolarsi, mettere da parte la cosa e concentrarti solo su te stessa?

Shnaider: “Non è stato difficile. Tutti noi abbiamo quei momenti in cui ci rivolgiamo al team perché abbiamo semplicemente bisogno di sfogarci, e loro lo capiscono perfettamente. Non c’è alcun risentimento, non è nulla contro il team; è solo che desideriamo così tanto vincere e mostrare un buon tennis che a volte le emozioni sono troppe. Oggi ero talmente concentrata su me stessa che ho cercato solo di focalizzarmi su cosa dovevo fare, giocando punto dopo punto. Le condizioni erano difficili, quindi dovevo rimanere super concentrata per aiutarmi“.

D: Questa è la prima volta che ti spingi così avanti in singolare in un torneo di questa importanza, ma hai molta esperienza in doppio nei turni avanzati di questi tabelloni. Sono curioso di sapere quanto ti aiuti questo aspetto e anche quanto possa essere emozionante giocare potenzialmente in finale contro la tua solita compagna di doppio.

Shnaider: “Beh, prima dobbiamo vincere domani, quindi non ci sto pensando troppo. Ovviamente abbiamo ottenuto grandi risultati qui l’anno scorso e poi all’Australian Open. Tuttavia, il singolare è molto diverso dal doppio perché in doppio condividi il successo, mentre qui ci sei solo tu; è il tuo successo personale insieme al tuo team. Quindi è sicuramente una sensazione più speciale, soprattutto per la prima volta. Ma sono davvero felicissima di come stanno andando le cose“.

D: Mirra ha raccontato di quanto si diverta a giocare in doppio con te e di quanto andiate d’accordo. Ti andrebbe di parlarci un po’ del vostro rapporto, sia quando giocate insieme sia fuori dal campo?

Shnaider: “Andiamo d’accordo sia in campo che fuori. Anche se dovessimo affrontarci in singolare, andrebbe benissimo. Abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, ma se giochiamo contro, entrambe vogliamo vincere e non c’è nulla di male in questo. Vogliamo solo vincere, poi il rapporto fuori dal campo resta fuori dal campo. Credo si tratti semplicemente di portarsi rispetto a vicenda quando si è in campo, tutto qui“.

E quando giocate in doppio insieme vi piace scherzare e farvi ridere a vicenda?

Shnaider: “Sì, certo. Ci divertiamo moltissimo a giocare il doppio insieme. Trovo che ci venga molto facile. Abbiamo una mentalità simile: ci piace scherzare, essere un po’ caotiche e infantili a volte, ma è tutto molto bello e naturale. Quindi sì, non vedo l’ora di giocare altri doppi insieme“.