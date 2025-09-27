ATP Shanghai, Fonseca dà forfait: in main draw entra Nardi

Il Masters 1000 di Shanghai è pronto ad accogliere un altro protagonista del tennis azzurro. Grazie al forfait del giovane brasiliano Joao Fonseca, sarà infatti Luca Nardi a beneficiare dell’ingresso diretto nel tabellone principale del torneo, in programma dal 1° al 12 ottobre.

Il pesarese, reduce da un passaggio a vuoto nelle qualificazioni di Pechino (dove era stato superato da Matteo Arnaldi), approderà dunque nel main draw senza passare dalle forche caudine del torneo cadetto. Un’occasione importante per testarsi in un contesto di altissimo livello e con la possibilità di mettere punti pesanti in cascina.

Con l’ingresso di Nardi, salgono così a nove gli italiani presenti nel main draw dello Shanghai Rolex Masters: oltre a lui, ci saranno Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Bellucci e Arnaldi. Una presenza massiccia che testimonia la profondità del movimento azzurro in questa fase della stagione.

Nardi, intanto, ha già avuto modo di prendere confidenza con la superficie dell’impianto cinese, approfittando dei giorni di allenamento sul cemento asiatico. Il suo cammino dipenderà in gran parte dall’esito del sorteggio, previsto per lunedì 29 settembre alle 10.30 ora locale.

Nonostante qualche assenza nel seeding (come quella del sunnominato Fonseca), l’edizione 2025 del torneo si preannuncia di altissimo livello, con la presenza annunciata di Novak Djokovic a catalizzare l’attenzione. Il serbo non giocava da Cincinnati e il suo ritorno in Cina potrebbe offrire indizi importanti anche in ottica ATP Finals di Torino. Sarà Shanghai a dirci se Nole ha davvero intenzione di proseguire la corsa fino a fine stagione o se, come l’anno scorso, preferirà fermarsi dopo la trasferta asiatica.