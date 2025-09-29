ATP Finals, montepremi da record per l’edizione 2025. Più di 5 milioni per il campione imbattuto

Torino scalda i motori in vista delle Nitto ATP Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino. L’edizione di quest’anno è molto attesa, non solo per capire se Jannik Sinner riuscirà a centrare uno storico bis dopo il successo dell’edizione passata, ma anche perché ci sarà un montepremi totale da record.

An undefeated champion at the 2025 Nitto ATP Finals will walk away with a record $5,071,000… the richest payout in the event’s history 💰



The prestigious season finale will feature an event record $15.5 million in total prize money.#NittoATPFinals — ATP Tour (@atptour) September 29, 2025

Infatti, il prossimo campione imbattuto delle Nitto ATP Finals 2025 porterà a casa ben 5.071.000 dollari: il più alto in tutta la storia dell’evento. Anche il montepremi totale salirà, per la precisione a 15,5 milioni di dollari: altro primato. Lo scorso anno Jannik Sinner vinse l’edizione delle Nitto ATP Finals senza perdere un set, battendo Taylor Fritz all’ultimo atto, e grazie a quel successo si portò a casa ben 4.881.100 dollari, allora il premio più alto mai assegnato nel torneo. Ora il prossimo campione che verrà incoronato all’Inalpi Arena di Torino – se dovesse vincere il torneo senza perdere neanche un match – supererà per la prima volta il tetto dei 5 milioni di dollari.

Dalle semifinali in poi i tennisti si porteranno a casa più di 1 milione di dollari. Mentre i vincitori delle semifinali aggiungeranno altri 1.183.500 dollari al loro bottino, il campione si assicurerà ben 2.367.000 dollari, in aggiunta a quanto già guadagnato nelle fasi precedenti del torneo. Per il torneo di doppio, la coppia che vincerà da imbattuta guadagnerà 959.300 dollari, che diventeranno 356,800 in caso di partite perse nelle fasi precedenti.

Giova ricordare che nonostante questi nuovi ritocchi verso l’alto, il montepremi delle ATP Finals rimane inferiore a quello delle WTA Finals. Nel 2024 una eventuale vincitrice imbattuta avrebbe portato a casa 5.155.000 dollari e quest’anno, vedendo la controparte maschile, c’è la possibilità che salga ancora.