ATP Shanghai, rientra Shelton: “La spalla sta migliorando, pronto per il finale di stagione”

E’ passato un mese da quando Ben Shelton ha lasciato l’Arthur Ashe Stadium con le lacrime agli occhi e un asciugamano in testa, nel tentativo di nascondere la delusione per una delle giornate più dure della sua giovane carriera: il tennista statunitense, nel corso del match valido per il terzo turno dello US Open, fu costretto al ritiro, prima dell’inizio del quinto set con Adrian Mannarino, a causa di un infortunio alla spalla sinistra (“E’ stato il dolore più forte della mia vita”). Il numero 6 del ranking ATP ha gestito con calma il recupero, rinunciando alla Coppa Davis e alla prima parte della trasferta asiatica, per poi volare a Shanghai, dove, nei prossimi giorni, rientrerà finalmente in campo. Ma come sta la spalla?

“Sta migliorando” ha dichiarato Shelton nel corso della giornata pre-torneo dedicata ai media. “Come ogni infortunio, serve tempo per guarire. Non mi presenterei a un torneo se non pensassi di poter competere, ed è per questo che ne ho saltati alcuni, ma adesso mi sento pronto”

Shelton ha un record di 37 vittorie e 18 sconfitte a livello ATP nel 2025, una stagione in cui ha messo la firma su una serie di traguardi molto prestigiosi: la semifinale all’Australian Open, il primo titolo 1000 della carriera (a Toronto) e poi, ancora, i quarti di finale raggiunti a Wimbledon e, infine, ovviamente, il best ranking di numero 6. Nella classifica Race, valida per la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino, Shelton è stato sorpassato al quinto posto – e proprio in queste ore – dal finalista di Tokyo, il connazionale Taylor Fritz, ma, in ogni caso, la sua presenza in Piemonte non sembra essere in dubbio, e ci riferiamo ai calcoli della matematica, in attesa di capire le condizioni della spalla.

Shelton, anche nella Race, si trova attualmente al sesto posto con 3.710 punti e un margine di oltre mille punti sul decimo classificato, Felix Auger-Aliassime (il canadese attualmente sarebbe il primo giocatore escluso dalla Top 8, considerando che Jack Draper, attualmente nono, ha già annunciato la fine anticipata della sua stagione a causa di un infortunio al braccio).

“Sono molto carico” ha raccontato Shelton. “È la prima volta che mi trovo in una buona posizione a questo punto della stagione per qualificarmi a Torino. Spero di ottenere ancora qualche buon risultato per centrare l’obiettivo. Sono soddisfatto di come ho giocato quest’anno e di ciò che sono riuscito a fare. Ma non ho ancora finito, ho ancora degli obiettivi da raggiungere in questa stagione, e vedremo dove saremo tra un mese.”

Shelton nelle due partecipazioni al Rolex Shanghai Masters ha vinto cinque partite, approfittando di uno dei campi in cemento più rapidi di tutto il circuito: nel 2023 raggiunse i quarti di finale dopo uno splendido successo, al tie break decisivo, con Jannik Sinner, mentre nel 2024 venne fermato agli ottavi proprio dall’azzurro. Ben, testa di serie numero 6 del Masters 1000 cinese, all’esordio nel torneo se la vedrà con il veterano belga David Goffin, che ha eliminato in rimonta Alexandre Muller con il punteggio di 6-7(6) 6-1 6-1.