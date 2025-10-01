ATP Shanghai, subito eliminato Sonego: Hanfmann rimonta e vola al secondo turno

[Q] Y. Hanfmann b. L. Sonego 2-6 6-3 6-1

Il qualificato tedesco Yannick Hanfmann (33 anni, numero 159 della classifica ATP) vince la terza partita del suo torneo, supera Lorenzo Sonego (30 anni, numero 44 del ranking mondiale) e vola al secondo turno del Rolex Shanghai Masters: Hanfmann, dopo un primo set caratterizzato dagli errori gratuiti e dal dominio dell’avversario, si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco, chiudendo la pratica con un parziale impressionante di 11 game a 2.

Il tennista azzurro, infatti, non è riuscito, nelle fasi più delicate, ad aggrapparsi al servizio, a sfruttare la rapidità dei campi del Masters 1000 cinese e nemmeno a contenere la potenza del rivale, che all’inizio del terzo parziale ha spezzato definitivamente lo sviluppo match vincendo 12 dei primi 14 punti. Hanfmann al secondo turno se la vedrà con la testa di serie numero 25 Frances Tiafoe.

Primo set: un grande Sonego chiude con uno splendido passante di dritto

Lorenzo, all’esordio nel torneo, difende il primo turno di battuta ai vantaggi, per poi prendere immediatamente il controllo degli scambi: il tennis legnoso di Hanfmann produce troppi errori gratuiti e dal punto di vista fisico non c’è storia, con Lorenzo che vola da un lato all’altro del campo, scatenando tutta la rapidità dei propri piedi. Il tedesco nel secondo game annulla due palle break consecutive grazie ad un paio di servizi piuttosto solidi ma nel quarto deve cedere a una grande difesa di Sonego, che ribalta l’inerzia dello scambio e va a prendersi il punto (3 a 1). Il torinese protegge con autorità il vantaggio, senza più concedere neanche un punto al servizio e, nell’ottavo gioco, vince il set con un altro strappo, chiudendo con uno splendido passante in corsa stretto di dritto: 6-2 Sonego in 41 minuti, per Lorenzo 4 ace e un clamoroso 73% di punti vinti con la seconda palla.

Secondo set: Hanfmann approfitta del primo passaggio a vuoto dell’avversario

Hanfmann difende con le unghie e con i denti il primo turno di battuta del set, inventandosi uno splendido passante stretto di rovescio (a una mano, sullo 0-1 30 pari) che sfiora il nastro, diventando imprendibile: il tedesco con il passare dei minuti trova il ritmo giusto per i suoi colpi piatti – con poco margine sulla rete – e riesce a limitare gli errori gratuiti.

Nel quinto game Sonego, sotto la pressione del gioco dell’avversario, inciampa nel primo passaggio a vuoto della serata, regala un paio di errori banali, commette un doppio fallo e cede la battuta, arrendendosi con un attacco troppo tenero (3 a 2 Hanfmann): Yannick sfrutta l’onda dell’entusiasmo del primo vantaggio del match, trova continuità con il suo classico servizio in kick, lascia andare finalmente il dritto e difende rapidamente gli ultimi turni di battuta del set, mettendo il sigillo con un altro break, nel nono gioco, grazie al quale chiude per 6 giochi a 3, approfittando di un avversario improvvisamente appannato. 6-3 Hanfmann dopo 1 ora e 23 minuti, si va al terzo.

Terzo set: Hanfmann scappa subito nel punteggio, domina e chiude la pratica

Sonego rientra in campo dopo una lunga pausa negli spogliatoi ma la partita, di fatto, finisce in fretta: Hanfmann serve in maniera sublime, muove l’avversario con il dritto e non regala più errori gratuiti, ripulendo il tabellino del proprio match. Il tedesco scappa rapidamente sul 3 a 0 grazie ad un parziale di 12 punti a 2 e non si volta più indietro: i colpi di Sonego sono innocui e, appena l’azzurro prova ad accelerare, arriva puntuale il regalo, spesso con il dritto in rete. I colpi potenti di Hanfmann diventano anche precisi e il numero 159 continua a fare le scelte giuste: il tedesco si porta sul 4 a 1 e, dopo aver messo a segno un altro break (5 a 1), chiude la pratica difendendo l’ultimo turno di battuta a zero. 2-6 6-3 6-1 per lui in un’ora e 56 minuti di gioco.