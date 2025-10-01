Italiani in campo giovedì 2 ottobre: Paolini sfida Anisimova, Arnaldi debutta a Shanghai. A che ora e dove vederli

Riflettori azzurri puntati su Pechino. Al WTA1000 è tempo di quarti di finale e alle ore 12.00 sarà di scena Jasmine Paolini. La n. 1 d’Italia sfiderà Amanda Anisimova per un match di grande interesse. Le due tenniste non si affrontano dal 2021. Era il WTA di Parma e in due set vinse l’americana 6-2 6-1.

Ma ovviamente, al di là della superficie differente, è cambiata la storia delle due tenniste. Entrambe con percorsi diversi, entrambe arrivate in top10. Jasmine ha l’obiettivo WTA Finals da centrare cercando di accumulare molti punti in più rispetto a Elena Rybakina già eliminata al terzo turno di questo torneo.

In palio ci sono 175 punti che consentirebbero a Paolini di scavalcare la kazaka nella Race verso le WTA Finals. Molto più serena la situazione di Anisimova che vede sempre più vicino il traguardo delle Finals.

Matteo Arnaldi debutterà allo Shangai Masters 2025. L’azzurro se la vedrà con Rei Sakamoto, n. 190 del mondo. Il n. 73 del ranking ATP se la vedrà con il giapponese non prima delle ore 11.00.

Italiani in campo giovedì 2 ottobre