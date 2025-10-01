Tennis Hall of Fame: Federer, Del Potro e Kuznetsova candidati per il 2026

Il venti volte campione Slam Roger Federer guida la lista dei candidati per la Classe 2026 della “International Tennis Hall of Fame”: con lui il campione dello US Open 2009 Juan Martin del Potro e la quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam Svetlana Kuznetsova, tutti e tre, ovviamente, nella categoria ‘Giocatori’. La giornalista Mary Carillo e l’amministratore Marshall Happer (un personaggio molto influente nei primi anni del tennis professionistico maschile, responsabile dello sviluppo delle basi organizzative che hanno permesso la crescita del tennis e il suo successo degli anni successivi) sono invece i candidati della categoria dei “Contributors”.

La categoria “Giocatori” premia i tennisti ATP e WTA che hanno ottenuto risultati eccezionali nel circuito maggiore mentre quella dei “Contributors” viene presa in considerazione per l’ingresso nella Hall of Fame ogni due anni e riguarda pionieri, leader visionari o individui/gruppi che hanno avuto un impatto straordinario e duraturo nel nostro sport.

Ricordiamo che, per quanto riguarda la categoria dei “giocatori”, la votazione dei tifosi proseguirà, qui, fino al 10 di ottobre. Una volta definita la lista dei candidati si passerà al cosiddetto “Gruppo Ufficiale di Votazione”, composto da giornalisti sportivi, storici del tennis e membri della Hall of Fame, che esprimerà i propri voti nel corso dell’autunno. I tre candidati più votati dal pubblico riceveranno punti percentuali aggiuntivi che andranno a sommarsi al totale dei voti del Gruppo Ufficiale: il primo classificato otterrà tre punti percentuali, il secondo due e il terzo uno. Per essere eletti nella Hall of Fame, i candidati devono ottenere almeno il 75% di voti favorevoli sommando i risultati del Gruppo Ufficiale di Votazione e gli eventuali punti bonus del voto dei fan.

I risultati del ‘Fan Vote‘ saranno annunciati poco dopo la chiusura delle votazioni. In seguito al conteggio dei voti del Gruppo Ufficiale verranno ufficializzati – nel corso dell’autunno – i membri della Classe 2026 e le date della cerimonia.