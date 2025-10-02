Sinner è Tien condividono il volo verso Shanghai [VIDEO]

Dopo la finalissima del China Open 2025, che ha visto trionfare Jannik Sinner ai danni dello statunitense Learner Tien, l’organizzazione del torneo di Pechino ha deciso di organizzare un volo charter in esclusiva per i due finalisti del torneo, i quali hanno condiviso un breve viaggio in aereo – della durata di circa 2 ore – che dalla capitale cinese, ha trasportato i due giovani campioni – e i rispettivi team – sino all’aeroporto di Shanghai, dove si sta disputando il penultimo Masters 1000 della stagione. Lo stesso era accaduto anche lo scorso anno, con Sinner e Alcaraz (e i rispettivi team) che erano volati insieme a Shanghai.

I usually choose the bullet train instead of a flight. However, a charter flight is another story😄#2025ChinaOpen pic.twitter.com/IZbsNaxyi8 — Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) October 1, 2025

A Pechino, è stato il primo scontro in assoluto tra il numero due del mondo e il finalista delle Next-Gen ATP Finals 2024, ancora un pizzico acerbo per battersi alla pari con un tennista del calibro di Jannik, che durante il viaggio con direzione Shanghai, si è mostrato vistosamente rilassato e sorridente, ma d’altronde, chi non lo sarebbe dopo un torneo ATP vinto da poche ore.