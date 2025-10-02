WTA Pechino, doppio: Errani e Paolini in semifinale senza giocare

Sara Errani e Jasmine Paolini – teste di serie numero 2 del main draw – si qualificano per le semifinali del torneo di doppio del China Open di Pechino grazie al forfait di Kamilla Rakhimova, che ha evidentemente costretto al ritiro anche la compagna Laura Siegemund.
In attesa del suo match di singolare contro Anisimova, Paolini tornerà in campo con Errani nella semifinale di sabato 4 ottobre, provando a tornare in finale in un torneo che vinsero già nel 2024. Le azzurre affronteranno la coppia che uscirà vincente nella sfida tra Mihalikova/ Nicholas e Hsieh/ Ostapenko.