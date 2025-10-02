Italiani

WTA Pechino, doppio: Errani e Paolini in semifinale senza giocare

Le campionesse olimpiche avanzano grazie al forfait della coppia composta da Rakhimova e Siegemund: torneranno in campo nella giornata di sabato

By Jacopo Gadarco
1 Min Read
Jasmine Paolini e Sara Errani – US Open 2025 (foto: Mike Lawrence/USTA)

Sara Errani e Jasmine Paolini – teste di serie numero 2 del main draw – si qualificano per le semifinali del torneo di doppio del China Open di Pechino grazie al forfait di Kamilla Rakhimova, che ha evidentemente costretto al ritiro anche la compagna Laura Siegemund.

In attesa del suo match di singolare contro Anisimova, Paolini tornerà in campo con Errani nella semifinale di sabato 4 ottobre, provando a tornare in finale in un torneo che vinsero già nel 2024. Le azzurre affronteranno la coppia che uscirà vincente nella sfida tra Mihalikova/ Nicholas e Hsieh/ Ostapenko.

