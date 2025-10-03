ATP Shanghai, il programma di sabato 4 ottobre: Sinner-Altmaier alle 11.30. In campo anche Musetti e Zverev

Sabato 4 ottobre al Rolex Shanghai Masters scatterà il via della quarta giornata del main draw. A fare il loro ingresso nel torneo saranno le teste di serie della metà bassa, ciò permetterà al tabellone di allinearsi al terzo turno. Di conseguenza, ad attrarre l’attenzione mediatica del programma che aprirà i battenti fra ventiquattro ore sarà ovviamente Jannik Sinner.

Il numero 2 al mondo è fresco reduce dal ventunesimo alloro della carriera: il bis ottenuto in quel di Pechino. Il suo cammino nel penultimo Master 1000 della stagione vedrà come primo atto l’esordio contro il tedesco Daniel Altmaier, che a tutti gli appassionati – ma soprattutto allo stesso Jan – rammenta la nefasta sconfitta subita al Roland Garros di due anni fa: uno di quei momenti che hanno provocato il reale salto di qualità del tennista azzurro, trasformandolo da giocatore molto forte con potenziale a dominatore del circuito.

Per vedere all’opera Sinner, i tifosi italiani non dovranno poi fare chissà quale sacrificio nel posizionare le lancette della sveglia. L’allievo di Cahill e Vagnozzi scenderà infatti in campo non prima delle 18.30 locali, le 11.30 italiane, inaugurando la sessione serale sul campo centrale dell’impianto di Shanghai. In precedenza il Centrale ospiterà come ultima sfida della sessione diurna l’esordio del n°3 del draw Sascha Zverev contrapposto al qualificato francese Royer.

Jannik non sarà però l’unico azzurro impegnato nella giornata di domani. Anzi, a precederlo saranno protagonisti altri tre tennisti del Bel Paese: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Mattia Arnaldi. In ordine cronologico, vedremo in campo dapprima Musetti e Darderi (rispettivamente ottava e ventiseiesima testa di serie) che faranno il loro esordio sullo stesso court, uno dopo l’altro. Il campo di riferimento è il Granstand 2. Il programma comincerà alle 12.30 locali (le 5.30 in Italia) con il match Rublev-Nishioka, a seguire come secondo incontro toccherà a Lorenzo opposto all’argentino Francisco Comesana. Successivamente sarà il turno di Luciano che affronterà il beniamino di casa Bu.

Per Arnaldi invece bisognerà attendere il terzo incontro di giornata (con inizio sempre alle cinque e mezza del mattino), lui che ha già disputato un match battendo il giapponese Sakamoto 7-6(3) 6-4, sul Campo 7 che prima vedrà gli incroci Nakashima-Majchrzak e Michelsen-Riderknech. Ad attenderlo il duello con Alejandro Davidovich-Fokina.

Ultima postilla riguarda il doppio: semaforo verde anche sul tabellone di specialità, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori (coppia n°4 del seeding) impegnati contro Peers/Zielinski nel quarto ed ultimo incontro sul Court 4. Di seguito il programma completo.