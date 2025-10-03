Nadal riceve la laurea honoris causa: “Un onore immenso, sarò sempre fedele ai valori dello sport”

Rafael Nadal, il leggendario campione maiorchino che ha scritto pagine indelebili della storia del tennis (e dello sport in generale), è stato insignito quest’oggi di una laurea honoris causa dall’Università di Salamanca, uno degli atenei più antichi e prestigiosi del mondo ispanico.

La cerimonia solenne si è svolta nell’imponente e storico Paraninfo dell’Università, alla presenza delle massime autorità accademiche. Nadal – ritiratosi dalle competizioni lo scorso novembre, in occasione della Final Eight di Coppa Davis – ha ricevuto l’onorificenza come riconoscimento alla sua straordinaria carriera sportiva e ai successi personali, che, come ha sottolineato il Consiglio di Governo dell’Università, “hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo”.

Un momento toccante, celebrativo, ma anche simbolico: per la prima volta nella storia dell’ateneo castigliano, un atleta riceve questo riconoscimento. E non poteva che essere Nadal, figura che travalica i confini dello sport per imporsi come modello di integrità, determinazione e umiltà.

Al termine della cerimonia, il campione spagnolo ha condiviso un messaggio sulla piattaforma social X, che riassume perfettamente il significato della giornata: “È un immenso onore essere stato il primo atleta a ricevere la laurea honoris causa da questa università, che ha lasciato un segno così profondo nella cultura, nella società e nel pensiero della Spagna. Grazie all’università di Salamanca e a tutta Salamanca per l’amore che ho ricevuto. Questa giornata mi accompagnerà per sempre e mi incoraggia a rimanere fedele ai valori che lo sport mi ha insegnato. Muchas gracias!”.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 3, 2025

Un tributo che va oltre il campo

Il riconoscimento conferito dall’Università di Salamanca rappresenta l’ennesima conferma dell’eredità che Nadal lascia al di fuori del campo da tennis. Un’eredità fatta non solo di 22 titoli Slam, 2 ori olimpici, 5 Coppe Davis e oltre 1.000 vittorie nel circuito ATP, ma anche di rispetto per l’avversario, spirito di sacrificio e impegno verso la comunità.

Insomma, in un momento in cui lo sport spesso fatica a trovare figure di riferimento salde, Nadal continua a brillare come esempio universale di sportività e valori umani. E oggi, anche il mondo accademico lo ha voluto celebrare.