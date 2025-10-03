UTS, Guadalajara confermata per il 2026: ci saranno anche Davidovich, Opelka e Cobolli

L’UTS Tour farà ritorno a Guadalajara dal 5 al 7 febbraio 2026, confermando il successo dell’ edizione svoltasi nel 2025. Anche quest’anno il torneo si disputerà presso il Centro Americano de Tennis e proporrà tre giornate di gioco all’interno del format innovativo ideato da Patrick Mouratoglou.

UTS Guadalajara: Cobolli presente nel 2026

Come accennato qualche riga più su, l’edizione inaugurale a Guadalajara aveva riscosso un notevole riscontro di pubblico, con oltre 7.500 spettatori presenti sul campo centrale nella giornata conclusiva. Il titolo era stato conquistato dal ceco Tomas Machac, al termine di un torneo caratterizzato da ritmo serrato e partite molto combattute. In vista dell’edizione 2026, l’organizzazione ha già confermato la presenza di Alejandro Davidovich Fokina, Reilly Opelka e Flavio Cobolli. Tre giocatori che andranno a comporre parte del tabellone formato da otto partecipanti.

Per Davidovich Fokina e Opelka si tratterà del debutto assoluto nel circuito UTS. Mentre Cobolli tornerà a Guadalajara dopo aver preso parte all’edizione precedente, dove si era fermato nella fase a gironi, distinguendosi comunque per il suo stile di gioco propositivo e coinvolgente. Il programma dell’UTS Guadalajara 2026 prevede tre giornate di gara (dal 5 al 7 febbraio). Con sessioni serali ogni giorno e una doppia sessione, diurna e serale, prevista per venerdì 6 febbraio. In quella giornata si disputeranno otto incontri validi per la fase a gironi. Le semifinali e la finale si svolgeranno invece sabato 7 febbraio.

UTS, i prossimi appuntamenti

L’Ultimate Tennis Showdown è un format lanciato nel 2020 da Mouratoglou, con l’obiettivo di rendere il tennis più accessibile e coinvolgente per il pubblico più giovane. Le partite si articolano in quattro quarti da otto minuti, con regole semplificate e una forte attenzione all’aspetto spettacolare e comunicativo. Dopo il torneo di Guadalajara, il circuito proseguirà con l’atteso debutto asiatico del format in occasione del Chubb UTS Hong Kong con Humansa, in programma il 14 e 15 ottobre 2025. La stagione si concluderà con la tradizionale Grand Final a Londra, dal 5 al 7 dicembre, riservata ai migliori interpreti della stagione UTS.