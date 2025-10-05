WTA Wuhan, qualificazioni: Cocciaretto subito out, fuori anche Andreescu. Bene Bronzetti e Siniakova

Ultimo giro di qualificazioni per i tornei WTA 1000 di questo 2025. A Wuhan Elisabetta Cocciaretto si arrende al primo turno a Antonia Ruzic, numero 80 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1. Nel primo set l’azzurra per due volte si porta avanti di un break e in altrettante occasioni si fa riagganciare, prima di perdere il servizio nell’ottavo gioco e consentire alla croata di servire per chiudere. Nel secondo parziale poi non c’è più partita: la numero 91 del mondo non salva neppure un turno di battuta e saluta la Cina. Ruzic ha bissato la vittoria, centrando poi la qualificazione contro Emiliana Arango.

Lucia Bronzetti sarà la seconda azzurra a Wuhan, insieme a Jasmine Paolini. La numero 73 del mondo e 11esima testa di serie del tabellone cadetto batte Kimberly Birrell, 85 WTA, con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo 2 ore e 42 minuti.

Bronzetti rischia a più riprese di complicarsi la vita più del dovuto. Nel primo set, avanti 5-2, non riesce a chiudere con il servizio, dando avvio al tentativo di rimonta dell’australiana. Ciononostante risolve i problemi in risposta e si porta avanti per 6-3. Nel secondo parziale si contano ben sette break ed è Birrell a venire a capo di uno spaccato di partita confusionario. Nel terzo set Bronzetti recupera un break di svantaggio e, attuando il controsorpasso, si guadagna la chance di servire per scrivere l’epilogo. Subisce un pericoloso controbreak, ma è brava a resettare e chiudere per 6-4 in risposta.

Bianca Andreescu invece combina un pasticcio e si ferma a un passo dal tabellone principale. La canadese, numero 181 WTA, arresta ancora una volta il tentativo di rientro, cedendo il passo per 1-6 7-6(6) 6-3 a Anastasia Zakharova, 87 del mondo, dopo 2 ore e 54 minuti. Dopo un primo set dominato, Andreescu spreca nella seconda frazione di gioco un vantaggio di 3-0 con due break. Riacciuffata sul 3-3, la campionessa dello US Open 2019 strappa ancora una volta il servizio alla russa e sul 5-4 può servire per match, mancando malamente la chance. Nel tiebreak è Andreescu a dover rimontare, ma, annullati tre set point, si arrende per 8 punti a 6. Nel terzo e decisivo set la ex numero 4 del mondo smarrisce completamente la via e, con due break, nel quinto e nel nono gioco, Zakharova stacca il pass per il main draw.

Si qualifica anche Katerina Siniakova. La numero 62 del mondo si impone per 6-3 7-5 su Wang Yafan, 337 WTA. Festeggiano Polina Kudermetova e Varvara Gracheva, vittoriose rispettivamente su Viktorija Tomova per 6-4 6-1 e Iva Jovic per 3-6 6-4 6-2.