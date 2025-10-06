Corsa al n.1: per Sinner ancora qualche speranza di sorpassare Alcaraz nel 2025. Ma in che modo?

Il penultimo Masters 1000 della stagione, a Shanghai, è giunto al giro di boa, ma all’alba della seconda settimana manca all’appello il nome di Jannik Sinner. Dopo il forfait preannunciato di Carlitos Alcaraz, che ha preferito effettuare un pit-stop prolungato per preservare le sue incerte condizioni fisiche, si credeva che l’azzurro potesse difendere il titolo senza incappare in alcun ostacolo. E invece il clima umido di Shanghai ha piegato l’azzurro – così come molti dei suoi colleghi -, ritiratosi nel bel mezzo del terzo e decisivo set contro Tallon Griekspoor a causa dei lancinanti crampi che gli hanno quasi impedito di deambulare.

Il nativo di San Candido, dopo il titolo conquistato a Pechino, ha iniziato la sua corsa verso la riconquista del primato nel ranking – ceduto al diretto concorrente in quel di Flushing Meadows -, e gli sarebbe servita una “tripletta perfetta” per assicurarsi di scavalcare Carlitos nel ranking già alla fine del mese d’ottobre. Il murciano, annunciando preventivamente la sua non partecipazione al ‘1000’ cinese, ha perso 200 punti in classifica, e se l’azzurro si fosse riconfermato a Shanghai difendendo il titolo conquistato nel 2024, si sarebbe portato a quota 10.950 punti, ovvero a sole 390 lunghezze di distanza dall’attuale numero 1. Tali congetture, però, sono andate in fumo a causa dei crampi che hanno costretto alla resa un sofferente Sinner, adesso scivolato a quota 10.000, con i 950 punti lasciati nella megalopoli cinese.

La classifica vede adesso Alcaraz in vantaggio di ben 1.340 punti (11.340 dello spagnolo contro i 10.000 dell’azzurro), e l’ipotesi sorpasso si fa sempre più ardua. Posto che i due fenomeni del tennis moderno continueranno a spartirsi il primato per i prossimi anni – al netto di sorprese o dell’arrivo di un “solido terzo incomodo” -, i calcoli attuali lasciano il tempo che trovano, ma noi guardiamo al presente, monitorando settimana per settimana ciò che avviene nel ranking mondiale, con un occhio di riguardo per l’accesa rivalità meglio conosciuta come “Sincaraz”.

Dunque, tornando all’operazione sorpasso, per il 4 volte Slam non sarà affatto semplice chiudere il 2025 in vetta alla classifica, ma è ancora possibile mettersi alle spalle Carlitos Alcaraz, seppur per un brevissimo lasso di tempo. Il fenomeno di El Palmar non ha in programma nessun appuntamento prima dell’ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi, e per Jannik esiste ancora una flebile speranza. L’azzurro farà tappa a Vienna (20-26 ottobre), per il ‘500’ dell’Erste Bank Open, dove un ipotetico titolo lo potrerebbe a quota 10.500, cioè a 840 punti di distacco da Carlitos. Dopo l’Austria, la capitale francese potrebbe riconsegnare a Jannik il primato, ma solo a determinate condizioni. L’azzurro dovrà vincere ad ogni costo il ‘1000’ parigino se vorrà tenere vive le speranze di sorpasso, e il nativo di El Palmar, dal canto suo, sarà costretto a spingersi almeno oltre i quarti di finale per rendere intoccabile il suo 1° posto in classifica. Dunque, se Sinner dovesse sigillare la doppietta Vienna-Parigi salirebbe a 11.500 punti (non difende alcun punto nella Capitale francese), mentre se Carlitos si fermasse ai quarti – considerando i 100 punti di scarto del 2024 e i 200 guadagnati – raggiungerebbe 11.440 punti in classifica, definendo così il controsorpasso dell’azzurro.

Sinner si approprierebbe, dunque, per la seconda volta in carriera, del primo posto nel ranking. Ma per quanto tempo? La leadership del ventiquattrenne sarebbe comunque destinata a durare un nonnulla, a meno di sorprese clamorose. I risultati fatti registrare nel 2024 alle Finals di Torino da Sinner e Alcaraz mettono i due talenti in situazioni parecchio differenti: Jannik difende un’onerosissima cambiale di 1500 punti, mentre il murciano soltanto 200, poiché fermatosi al Round Robin con una sola vittoria. Quasi certamente, dunque, sarà Alcaraz a chiudere l’anno da primatista in classifica.