Classifica WTA: Noskova irrompe in top20, Anisimova saldamente quarta

I tornei del circuito asiatico riservano spesso risultati inaspettati e anche quest’anno non sono mancate le sorprese. Una di queste è sicuramente la finale raggiunta al China Open di Pechino da Linda Noskova. La giovane promessa ceca ha conquistato con pieno merito l’ultimo atto del torneo, superando due top10 del calibro di Qinwen Zheng e Jessica Pegula. Un risultato straordinario, il più importante della sua ancora giovane carriera, che le vale l’ingresso in top20 e ottime possibilità di chiudere la stagione tra le prime 15 del ranking. Nel 2024, infatti, Noskova non ha più giocato tornei dopo gli US Open e non ha praticamente punti da difendere in questa parte della stagione. Il titolo conquistato in Cina da Amanda Anisimova non è invece una sorpresa ma una conferma dei progressi compiuti nell’ultimo anno dall’americana, ormai realtà affermata del circuito con due finali Slam all’attivo e un best ranking di n.4. Delude, invece, Iga Swiatek. La n.2 del mondo aveva una grande occasione per accorciare le distanze da Aryna Sabalenka nella corsa alla vetta: una vittoria a Pechino le avrebbe fatto recuperare circa 1200 punti. La sconfitta agli ottavi le frutta solo 335 punti, rallentando, almeno temporaneamente, la sua rincorsa al vertice del ranking. Infine, la nostra atleta di punta, Jasmine Paolini, si è fermata ai quarti a Pechino, battuta da Anisimova, ma con una prestazione dignitosa. Il piazzamento le consente di consolidare la propria posizione in top10, di avvicinarsi ulteriormente a Elena Rybakina nella RACE e di tenere vive le sue chance di qualificazione alle WTA Finals.

