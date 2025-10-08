ATP

ATP Shanghai, il programma di giovedì 9 ottobre: Djokovic e Rune a caccia della semifinale

Nella mattinata italiana si parte con i quarti di finale della parte bassa del tabellone: Rune sfida la rivelazione Vacherot, Djokovic affronta il talento belga Bergs

Novak Djokovic - Shanghai 2025 (foto X @ATPTour_ES)


Gli organizzatori del Rolex Shanghai Masters hanno ufficializzato l’ordine di gioco di giovedì 9 ottobre del penultimo Masters 1000 della stagione: la giornata sarà dedicata ai quarti di finale della parte bassa del tabellone del singolare e del doppio maschile e il programma si aprirà, alle ore 12.30 locali (le 6.30 del mattino in Italia) con la sfida di doppio tra Krawietz/Puetz e Gonzalez/Pel per poi entrare nel vivo dalle ore 15 locali (le 9 italiane) con il match tra Holger Rune e la rivelazione del torneo, il qualificato monegasco Valentin Vacherot (nessun precedente).

Alle ore 18.30 (le 12.30 italiane) sarà il turno dell’altro quarto di finale del singolare, quello tra il quattro volte campione del torneo, Novak Djokovic (reduce dalle fatiche del match con Munar), e il talentuoso belga Zizou Bergs (anche in questo caso si tratta della prima sfida tra i due, nessun precedente) mentre in seguito il programma si chiuderà con il match di doppio tra Heliovaara/Patten e Andreozzi/Guinard.

