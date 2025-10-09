ATP Shanghai: la favola di Vacherot prosegue. Battuto Rune in rimonta

V. Vacherot b. [10] H. Rune 2-6 7-6(4) 6-4

Entrato al torneo da qualificato, ha ottenuto sei vittorie consecutive raggiungendo i quarti di finale dei Masters di Shanghai al suo debutto, Valentin Vacherot non si è accontentato. E così, approfittando anche dei crampi nel terzo set sofferti da Holger Rune, coglie la vittoria più prestigiosa della carriera e diventa il primo monegasco a raggiungere una semifinale 1000. Affronterà, senza motivo per smettere di sognare, Djokovic o Bergs.

PRIMO SET – Il tennis ad alto voltaggio di Rune produce subito vincenti, fin dai primi quindici. Vacherot si muove bene, ma è spesso passato dal giocatore danese, che lo porta a giocare in zone di campo a lui poco congeniali. Nel terzo game il monegasco è costretto a cedere il servizio, travolto da alcune buone risposte di Rune, che cerca spesso la diagonale di rovescio per mettere alle strette Vacherot (2-1).

Il danese è costante nei suoi turni al servizio, forte di una prima palla robusta ed efficace che produce ben 6 ace nel set. Il monegasco è lucido tatticamente, ma non ha né il talento, né la potenza di fuoco del suo avversario, che nel frattempo lo breakka una seconda volta nel settimo game per chiudere il primo parziale 6-2 in 44′.

SECONDO SET – Il gioco di Vacherot acquista sicurezza in avvio di secondo set; le due palle break salvate nel terzo game gli danno lo slancio per trovare il break nel quarto. Certo Rune si complica la vita con un doppio fallo, ma il monegasco ne approfitta per passare a condurre. Il vantaggio si rivela tuttavia fugace perché nel game seguente la decima testa di serie cambia atteggiamento portando Vacherot a forzare diversi errori che gli costano il contro break (3-2).

La seconda metà del set scorre rapida, i due avversari si alternano in turni di servizio repentini, scanditi dal ritmo delle robuste prime palle. Vacherot si assicura il tie-break, a cui presto si aggrega anche il danese. Il monegasco si prende il primo mini-break, ma lo restituisce con un rovescio in corridoio a campo aperto. Vacherot però prende coraggio, salendo di colpi un punto dopo l’altro, fino all’epilogo decisivo: prima piazza un chirurgico passante di rovescio in allungo. E poi chiude il tie-break con un vincente lungolinea di dritto. Si va al terzo set.

TERZO SET – Nel terzo game Vacherot arriva a palla break, ma il danese si salva grazie al servizio. Alla fine del quinto game il danese chiede l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba. Vacherot difende il terzo turno di battuta del set (3 pari) con grande freddezza, approfittando di un piccolo calo dell’avversario: i crampi cominciano a pizzicare la gamba di Rune, che viene travolto dalla più classica delle crisi di nervi, perdendo la battuta a zero (4 a 3 Vacherot) con quattro errori gratuiti. Il danese si spaventa e comincia a litigare con il proprio angolo, prendendo di mira il preparatore atletico Marco Panichi, prima di lanciare a terra con violenza la propria racchetta: la madre di Holger, in chiara polemica con quel tipo di comportamento, abbandona la tribuna e il destino del figlio. Rune non vede l’ora di prendere la rincorsa verso le solite montagne russe emotive dei propri match, e inizia a divertirsi: il crampo diventa l’occasione per la messinscena delle smorzate, delle accelerazioni improvvise e dei sorrisi beffardi. La sensazione è che Rune sia a proprio agio all’interno di questo strano dramma un po’ surreale: Vacherot, nel frattempo, continua a macinare punti, ma, nel momento di chiudere, rischia, comprensibilmente, di pasticciare. Il monegasco annulla un paio di palle break delicatissime con autorità, Rune si inventa il passante più spettacolare della serata, direttamente dalle tribune, e stavolta i crampi arrivano per davvero, costringendo il numero 11 alla resa sorridente. Vacherot chiude, si lascia andare, festeggia la prima semifinale a livello ATP della carriera e l’ingresso in top 100: 2-6 7-6(4) 6-4 in 3 ore esatte di gioco.