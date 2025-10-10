Serie A1 femminile, 2^ giornata: impegni in trasferta per TC Prato e CT Palermo

Secondo weekend di gioco per la stagione 2025 della Serie A1 femminile. Gli otto circoli protagonisti della competizione torneranno in campo con squadre che avranno voglia di rivalsa dopo il k.o. della prima giornata ed altre che andranno a caccia di conferme per allungare in classifica. Per chi volesse sapere cosa è accaduto nello scorso weekend, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di TC Rungg e TC Prato, a questo link, o andare su YouTube per vedere l’approfondimento del nostro Paolo Pinto (qui trovate il video), dove potete trovare anche una intervista alla giocatrice del CT Palermo Federica Bilardo.

Vediamo, quindi, il programma di questa seconda giornata, ricordando che in coda all’articolo potete trovare una breve guida al format della competizione.

Girone 1

Scontro al vertice nel girone 1. A catalizzare l’atenzione non potrà che essere la sfida che vedrà in campo il TC Rungg Sudtirol Kiku e l’ambizioso TC Cagliari. Le altoatesine nella scorsa giornata hanno brillato trascinate da Silvia Ambrosio e Verena Meliss che hanno portato la vittoria sia nei loro singolari sia come compagne di doppio. La squadra sarda non sarà facile da affrontare e si prevede un match equilibrato.

Nell’altra sfida del girone le due perdenti della prima giornata, TC Parioli e TC Padova Argos andranno a caccia dei primi punti. Si giocheranno in terra romana con il TC Parioli che potrà quindi contare sul supporto del pubblico di casa.

Girone 2

Nell’altro raggruppamento il match clou è rappresentato dalla sfida tra il neo promosso TC Prato e le campionesse d’Italia dell’AT Verona. Le toscane hanno potuto contare sulle prestazioni brillanti di Lucrezia Stefanini e Cristina Dinu, vittoriose nella prima giornata, oltre a Tatiani Pieri che ha lottato nella sua sfida contro Jennifer Ruggeri, il tutto senza dimenticare la coppia Ricci/Turini, decisiva in doppio. Le campionesse d’Italia hanno fatto il loro massimo settimana scorsa in quel di Palermo. Senza giocatrici del vivaio Verona ha perso due match a tavolino. Nonostante ciò Raggi e Grammatikopoulou hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo conquistando due vittorie decisive. Quanto accaduto in Sicilia è comunque costato un punto di penalità per le venete che si trovano a zero in classifica.

Nell’altra sfida il CT Palermo farà visita al Tennis Beinasco. Sui campi in terra rossa indoor del circolo piemontese il CT Palermo partirà col dubbio legato a Giorgia Pedone. La giovane siciliana ha subito un infortunio muscolare nella scorsa giornata e la situazione è ancora in bilico. Confermate per la trasferta a Beinasco sia Anastasia Abbagnato sia la trentacinquenne romena Alexandra Cadantu, ex numero 59 WTA nel lontano 2014.

FORMAT E REGOLAMENTO

Il torneo si disputa in due fasi: si comincerà con la fase a gironi a cui seguiranno i play-off e i play-out per determinare chi lotterà, rispettivamente, per lo scudetto e per la salvezza. La fase prevede sei giornate e terminerà il 9 novembre. Ricordiamo che ciascuna sfida prevede tre singolari e un doppio. In uno dei tre singolari e nel match di doppio, i circoli hanno l’obbligo di schierare una giocatrice del vivaio.

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le semifinali play-off, mentre le squadre classificate alla posizione numero tre e quattro di ogni girone disputeranno i play-out. Sia i play-off sia i play-out prevedono la formula di andata e ritorno, con l’incontro di ritorno giocato in casa della squadra meglio piazzata. La finale si giocherà nel weekend del 7 dicembre al Circolo Stampa Sporting di Torino.