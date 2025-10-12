ATP

ATP Bruxelles, il tabellone: Musetti testa di serie n.1, Auger-Aliassime n.2. Wild card per Cinà

Lorenzo guida un tabellone ricco di italiani e volti noti. Arnaldi attende un qualificato, Bellucci se la vedrà con Giron

By Francesco De Salvin
2 Min Read
Lorenzo Musetti - US Open 2025 (foto Pete Staples/USTA)


Dopo nove edizioni trascorse sulle sponde della Schelda, l’ATP 250 belga cambia casa: dal 13 al 19 ottobre 2025 sarà la capitale Bruxelles ad accogliere il circuito maggiore maschile, ospitando il BNP Paribas Fortis European Open all’ING Arena, struttura al coperto situata all’interno del complesso del Brussels Expo.

A guidare il tabellone sarà l’attuale numero 9 del mondo, Lorenzo Musetti, designato come prima testa di serie. Nel primo turno, occhi puntati su Matteo Arnaldi, che se la vedrà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Un’occasione, sulla carta, favorevole per il ligure, che ha già mostrato nelle scorse stagioni di trovarsi a suo agio sul cemento indoor. Esordio complicato invece per Mattia Bellucci, atteso da un solido mestierante del circuito come Marcos Giron.

Curiosità e attesa anche per il giovanissimo Federico Cinà, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Federico affronterà il bosniaco Damir Dzumhur, esperto e insidioso. In fondo al tabellone troviamo Felix Auger-Aliassime, seconda testa di serie. Il canadese, protagonista di una stagione a fasi alterne, cercherà punti preziosi per rientrare nella corsa alle Finals. Da tenere d’occhio anche Alejandro Davidovich Fokina, quarta testa di serie, che si adatta bene ai ritmi rapidi del cemento indoor e che – come i sunnominati Musetti e Aliassime – esordirà direttamente nel turno successivo.

