WTA Wuhan: Pegula lotta, ma Gauff trionfa in due set. 3° ‘1000’ in carriera per Coco

[3] C. Gauff b. [6] J. Pegula 6-4 7-5

Mette la sua firma sul trofeo di Wuhan, Coco Gauff, che ha dovuto esibire tutto l’arsenale tennistico a disposizione per fermare la martellante connazionale, Jessica Pegula. Due set simili quelli disputati dalle giocatrici statunitensi, che hanno titubato particolarmente ogni volta che si sono ritrovate avanti – con margine – nel punteggio, tirando fuori il meglio nelle situazioni di svantaggio. La ventunenne di Delray Beach ha rimontato Pegula in un secondo parziale nella quale è sembrata spacciata, ma una buona attitudine e un’avversaria poco cinica, si sono rivelate delle componenti fondamentali per archiviare la pratica in due set.

La giovanissima Coco, grazie al successo ottenuto a Wuhan – per la prima volta in assoluto – mette in bacheca il suo terzo WTA ‘1000’ della carriera, ma soprattutto, è anche la prima a vincere nove finali consecutive WTA sul cemento dopo Serena Williams. Il finale di stagione della statunitense è tutto da scrivere.

Primo Set: Pegula non approfitta di una Gauff “distratta”. La 21enne mette in cassaforte il parziale

Approccio scintillante quello di Coco Gauff nella finalissima del Wuhan Open. Mentre Pegula arranca dalla linea di fondo, la connazionale sfonda col dritto da tutte le parti del campo, e il sorpasso è immediato. La trentunenne, vede il baby prodigio di Delray Beach scorrazzare indisturbata sul rettangolo da gioco, con una sfilza di colpi che penetrano nella metà campo di Pegula, costretta ad aggrapparsi al proprio servizio per evitare l’irrimediabile 0-4 di svantaggio. Jessica accorcia le distanze, e passo dopo passo, diminuiscono le certezze di Gauff, e come spesso accaduto nel corso della sua giovane carriera, Coco perde brillantezza lasciandosi riacciuffare dall’avversaria. Pegula aumenta il ritmo, ma lascia degli spiragli aperti lungo il campo, e l’ex numero 2 del mondo non esita ad approfittarne, conquistando il primo set per 6-4.

Secondo Set: Gauff rimonta una Pegula sprecona. Coco solleva il titolo a Wuhan

Poco lucida la versione di Gauff nei primi scorci del primo parziale. Lodevole il suo dinamismo, mediante il quale riesce ad allungare di parecchio lo scambio con l’avversaria, recuperando anche i colpi più profondi e complicati. Decisamente più impacciata, invece, al servizio, dove commette due doppi falli consecutivi che consegnano il vantaggio a Pegula. Nebbia fitta per la numero tre del mondo, entrata in una spirale confusionale dalla quale non riesce ad uscire durante la prima metà del secondo parziale, apparentemente compromesso dopo l’acquisizione del doppio break appannaggio della numero 6 del seeding. Pegula ha ghiotte chance di allungare la finalissima di Wuhan, trascinando l’avversaria al set decisivo, ma si mostra poco scaltra nel sigillare l’ampio vantaggio a sua disposizione, commettendo una serie di doppi falli che riequilibrano il set. Si scatena, dunque, il valzer dei break sul centrale di Wuhan, con Gauff che si rivela altrettanto frettolosa e poco razionale durante i turni di battuta, mettendo a segno una serie di errori da matita rossa. Pegula ha la possibilità di servire per mettere in cassaforte il secondo parziale, ma trema per l’ennesima volta, cedendo il break a 0. Il destino è scritto, Gauff rimonta la connazionale e mette le mani sul trofeo, imponendosi con lo score di 6-4 7-5.