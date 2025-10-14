ATP Stoccolma, Berrettini: “Sono stato forte mentalmente”

Era favorito ma non veniva certo da un buon periodo, Matteo Berrettini, e c’erano incognite sia sul piano fisico sia mentale. I ritiri per infortunio a Madrid e Roma, il Roland Garros saltato così come i primi tornei sull’erba per una fugace apparizione a Wimbledon; poi il rientro ad Hangzhou, una vittoria e tre sconfitte in Estremo Oriente e un approccio mentale poco convincente.

L’esordio a Stoccolma ha almeno temporaneamente fugato ogni dubbio e nel derby inedito contro Giulio Zeppieri Berrettini ha offerto una prestazione in crescendo, con un secondo set dominato sull’onda degli undici vincenti a fronte di appena due gratuiti.

“Forte mentalmente”

Subito dopo il match, comprensibilmente di ottimo umore, Matteo ha iniziato spiegando la chiave della vittoria: “Ho lottato molto bene. Non ci eravamo mai incontrati, ma un po’ lo conosco” ha detto sorridendo. “Sapevo che stava giocando bene e ho iniziato il match nel modo giusto dal punto di vista mentale, la cosa più importante soprattutto nell’incontro di esordio, per abituarti alle condizioni e tutto il resto. Mentalmente sono stato forte e mi trovavo sempre meglio con l’andare della sfida”.

“Obiettivo? Vittorie (e pasta)”

L’anno scorso ha perso al secondo turno da Stricker, quest’anno andrà meglio? “Lo spero, quello è l’obiettivo. Amo giocare qui e la città è bellissima. Il pubblico mi sostiene e faceva il tifo per me l’anno scorso, quindi spero di vincere più match”.

Sensazioni? “Mi sento bene, Stoccolma mi sta trattando bene. Ho pure trovato un bel posto italiano con i miei amici qui – un ristorante italiano, se volete una buona pasta andate a vedere. È importante per noi sentirci come a casa. Se non sbaglio, giocherò giovedì, quindi ho domani per riposare un po’ e prepararmi per il prossimo turno.” E mangiare un po’ di pasta? “Certo. Sempre”.

Confermiamo che mercoledì non è in programma, ma giocheranno Lorenzo Sonego con il qualificato Fery e Bolelli/Vavassori contro una coppia svedese, wild card. Giovedì, invece, impegno più tosto per Matteo, che proverà a confermare il 3-0 nei precedenti contro Ugo Humbert.