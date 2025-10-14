Ubaldo a Riyad sulle orme di Sinner. Ma Jannik scherza: “Non sono più numero 1!” [FOTO, VIDEO]

Nella giornata di mercoledì 15 ottobre inizierà a Riyad la seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo (non solo l’esibizione) più ricco del tennis che offre al vincitore 6 milioni di dollari (oltre al milione e mezzo assegnato a tutti e sei i partecipanti per la sola presenza).
L’evento, visibile in esclusiva su Netflix – con le partite di Sinner che vi verranno raccontate LIVE su Ubitennis – inizierà alle 18.30 con la sfida tra Zverev e Fritz, mentre a seguire (non prima delle 20) l’azzurro sfiderà Tsitsipas, subentrato a Jack Draper. Il vincitore della prima sfida affronterà Alcaraz in semifinale, mentre Djokovic attende uno tra Sinner e il greco.
Intanto Jannik, nella giornata di martedì, ha avuto modo di scambiare le prime parole con il direttore Ubaldo Scanagatta, permettendogli di stare a bordo campo. Ubaldo ha detto a Jannik: “Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!”. E lui, sorridendo: “Sì, ma l’ho detto prima di Roma”. E Ubaldo: “Ah, dopo non ti sono più mancate?!”.
Non solo penna e taccuino, A Riyad il direttore ha portato con sé anche la racchetta, scherzando con Jannik: “Se mi fai giocare due minuti aggiungo un n. 1 del mondo alla mia collezione, ho già giocato con sei numeri 1!“. E Sinner, prima di cominciare l’allenamento con Fritz (arrivato all’aeroporto lunedì sera insieme a Ubaldo), ha ribattuto: “Ma io non sono più numero uno!“.
Di seguito una serie di foto esclusive da Riyad.