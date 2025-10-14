Ubaldo a Riyad sulle orme di Sinner. Ma Jannik scherza: “Non sono più numero 1!” [FOTO, VIDEO]

Nella giornata di mercoledì 15 ottobre inizierà a Riyad la seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo (non solo l’esibizione) più ricco del tennis che offre al vincitore 6 milioni di dollari (oltre al milione e mezzo assegnato a tutti e sei i partecipanti per la sola presenza).

L’evento, visibile in esclusiva su Netflix – con le partite di Sinner che vi verranno raccontate LIVE su Ubitennis – inizierà alle 18.30 con la sfida tra Zverev e Fritz, mentre a seguire (non prima delle 20) l’azzurro sfiderà Tsitsipas, subentrato a Jack Draper. Il vincitore della prima sfida affronterà Alcaraz in semifinale, mentre Djokovic attende uno tra Sinner e il greco.

Intanto Jannik, nella giornata di martedì, ha avuto modo di scambiare le prime parole con il direttore Ubaldo Scanagatta, permettendogli di stare a bordo campo. Ubaldo ha detto a Jannik: “Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!”. E lui, sorridendo: “Sì, ma l’ho detto prima di Roma”. E Ubaldo: “Ah, dopo non ti sono più mancate?!”.

SINNER 🆚 SCANAGATTA AL SIX KINGS SLAM 👑

Anche Sinner si arrende alla pervicacia di Ubaldo, che questa volta ha voluto sfidare Sinner scendendo in campo contro di lui.



Per il bene del tennis, il punto a rete lo ha vinto Sinner 💙 pic.twitter.com/RAsSPZGwlg — Ubitennis (@Ubitennis) October 14, 2025

Non solo penna e taccuino, A Riyad il direttore ha portato con sé anche la racchetta, scherzando con Jannik: “Se mi fai giocare due minuti aggiungo un n. 1 del mondo alla mia collezione, ho già giocato con sei numeri 1!“. E Sinner, prima di cominciare l’allenamento con Fritz (arrivato all’aeroporto lunedì sera insieme a Ubaldo), ha ribattuto: “Ma io non sono più numero uno!“.

Di seguito una serie di foto esclusive da Riyad.

Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Jannik Sinner e Simone Vagnozzi – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Taylor Fritz – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Simone Vagnozzi – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Sinner e Resnicoff – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Sinner, Vagnozzi e Resnicoff – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Taylor Fritz – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis) Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)