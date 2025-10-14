Italiani

Ubaldo a Riyad sulle orme di Sinner. Ma Jannik scherza: “Non sono più numero 1!” [FOTO, VIDEO]

Il direttore Scanagatta, inviato in Arabia Saudita per coprire il Six Kings Slam, ha assistito da vicino all'allenamento di Jannik Sinner, chiedendogli poi di poter fare due scambi insieme sul campo da tennis

By Redazione
3 Min Read
Ubaldo Scanagatta e Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)

Nella giornata di mercoledì 15 ottobre inizierà a Riyad la seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo (non solo l’esibizione) più ricco del tennis che offre al vincitore 6 milioni di dollari (oltre al milione e mezzo assegnato a tutti e sei i partecipanti per la sola presenza).

L’evento, visibile in esclusiva su Netflix – con le partite di Sinner che vi verranno raccontate LIVE su Ubitennis – inizierà alle 18.30 con la sfida tra Zverev e Fritz, mentre a seguire (non prima delle 20) l’azzurro sfiderà Tsitsipas, subentrato a Jack Draper. Il vincitore della prima sfida affronterà Alcaraz in semifinale, mentre Djokovic attende uno tra Sinner e il greco.

Intanto Jannik, nella giornata di martedì, ha avuto modo di scambiare le prime parole con il direttore Ubaldo Scanagatta, permettendogli di stare a bordo campo. Ubaldo ha detto a Jannik: “Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!”. E lui, sorridendo: “Sì, ma l’ho detto prima di Roma”. E Ubaldo: “Ah, dopo non ti sono più mancate?!”.

Non solo penna e taccuino, A Riyad il direttore ha portato con sé anche la racchetta, scherzando con Jannik: Se mi fai giocare due minuti aggiungo un n. 1 del mondo alla mia collezione, ho già giocato con sei numeri 1!. E Sinner, prima di cominciare l’allenamento con Fritz (arrivato all’aeroporto lunedì sera insieme a Ubaldo), ha ribattuto: Ma io non sono più numero uno!.

Di seguito una serie di foto esclusive da Riyad.

Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Taylor Fritz – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Simone Vagnozzi - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Simone Vagnozzi – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Sinner e Resnicoff - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Sinner e Resnicoff – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Sinner, Vagnozzi e Resnicoff - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Sinner, Vagnozzi e Resnicoff – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Taylor Fritz – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Ubaldo Scanagatta e Jannik Sinner – Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)

