United Cup 2026: ci saranno Alcaraz, Sinner e Djokovic?

Stephen Farrow, il direttore della United Cup, ha dichiarato che sono in corso dialoghi, conversazioni e trattative per avere al via (per l’edizione del 2026, che si disputerà dal 2 all’11 di gennaio) le superstar del tennis maschile Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Con la campionessa in carica di Wimbledon, Iga Swiatek, già confermata per tornare al torneo che si disputerà tra Sydney e Perth, Farrow si è detto fiducioso anche riguardo alla presenza del numero uno australiano, Alex De Minaur (26 anni, attuale numero 7 del ranking mondiale).

La Polonia – nel frattempo – è stata la prima squadra partecipante ad essere annunciata: scenderanno in campo la numero 2 del ranking WTA Swiatek e l’ex numero 6 del mondo Hubert Hurkacz, entrambi impegnati per il quarto anno consecutivo. La scadenza per l’iscrizione è stata posticipata al 10 novembre mentre il sorteggio per la fase a gironi è previsto per il 17 novembre. Farrow ha dichiarato a The West Australian che sono ancora in corso discussioni con Sinner e Alcaraz, i due giovani talenti che si sono spartiti gli ultimi otto tornei del Grande Slam. “Si tratta di un discorso ancora aperto, vogliamo che giochino tutti i migliori del mondo. Ci piacerebbe avere Jannik, Carlos e ovviamente anche Novak. Quando Novak ha giocato qui due anni fa a Perth è stato memorabile, soprattutto quando ha giocato a Capodanno e poi ha fatto il conto alla rovescia con il pubblico” ha dichiarato il direttore.

Che ha poi aggiunto: “Una cosa è certa: avremo molti giocatori di altissimo livello, come abbiamo sempre dimostrato nella storia di questa competizione. Sappiamo che ci sono tanti altri top player pronti a partecipare, anche se non siamo ancora pronti ad annunciarli”.

Il ritorno di Swiatek non è stata una sorpresa per Farrow: “Dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso, mentre le consegnavo la medaglia da finalista, mi ha detto che sarebbe tornata nel 2026 per prendersi quella d’oro. La squadra polacca è una parte importantissima di questo evento. Portano sempre un grande seguito a livello di tifosi. Sono molto coinvolti e ci tengono tantissimo”.

Per quanto riguarda la squadra statunitense non è stato ancora stabilito chi la rappresenterà, ma Farrow ha dichiarato che tutte e tre le tenniste americane nella top 5 (la campionessa del Roland Garros Coco Gauff, Amanda Anisimova e Jessica Pegula) sono interessate a partecipare.

