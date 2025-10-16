Ranking ATP: Alcaraz aumenta il vantaggio su Sinner, balzo in avanti di Vacherot

RANKING ATP – TOP 20

Carlos Alcaraz non ha messo piede in campo a Shanghai, ma il suo trono resta saldo. Anzi, il vantaggio su Jannik Sinner cresce: lo spagnolo guida ora la classifica con 11.340 punti, contro i 10.000 dell’azzurro. Una distanza di 1340 punti che potrebbe diventare decisiva nella corsa per chiudere l’anno da numero 1 del mondo.Pur rinunciando al Masters 1000 cinese, Alcaraz ha lasciato per strada soltanto 200 punti, avendo perso nei quarti dodici mesi fa. Ben più pesante invece il passivo per Sinner, che nel 2024 vinse il titolo e quest’anno si è fermato al secondo turno, costretto al ritiro contro Griekspoor. Un saldo negativo di 900 punti, che potrebbero risultare decisivi ai fini della corsa al numero 1.Entrambi saranno protagonisti questa settimana al Six Kings Slam, l’esibizione che non mette punti in palio ma garantirà spettacolo e visibilità. Poi, da lunedì 20 ottobre, Sinner tornerà in campo a Vienna, per difendere la semifinale dello scorso anno nel torneo ATP 500.Alcaraz, al momento, non risulta iscritto né al 500 di Vienna né a Basilea, che si disputa in contemporanea. Tutti e due invece dovrebbero ritrovarsi a Parigi-Bercy (25 ottobre – 2 novembre): qui lo spagnolo avrà appena 100 punti da difendere, mentre Sinner partirà da zero, non avendo partecipato nel 2024. Situazione inversa alle ATP Finals di Torino, dove l’italiano arriverà da campione in carica, mentre Alcaraz difenderà solo i 200 punti del girone.Il Masters 1000 cinese ha inciso su tutta la parte alta della classifica. I primi sei giocatori del mondo restano fermi nelle posizioni, ma vedono erodersi i propri punteggi. Alexander Zverev e Taylor Fritz, eliminati al secondo turno, scendono rispettivamente a 5930 e 4645 punti. Novak Djokovic ha ritrovato una buona condizione, spingendosi fino alla semifinale, ma avendo raggiunto la finale un anno fa, perde terreno e si ferma a 4580. Stesso discorso per Ben Shelton, eliminato all’esordio, ora a quota 4100, tallonato da Alex de Minaur, che sale a 3935. Dietro di loro, Lorenzo Musetti compie un passo avanti importante: con i 3645 punti dell’ottavo di finale a Shanghai scavalca Jack Draper (3590), fermo ai box per infortunio e fuori fino al 2026. Chiude la Top 10 Karen Khachanovcon 3190 punti.

Protagonista di settima è comunque il monegasco Valentin Vacherot che ha vinto il Masters 1000 di Shanghai. Partito dalle qualificazioni e con una classifica da n.204 ATP, il giocatore del Principato si è imposto in finale contro il cugino, Arthur Rinderknech (anche lui grande balzo, dalla posizione 52 alla 26), in un percorso a dir poco magico. Per questo risultato, Vacherot da oggi è n.40 del mondo, avendo guadagnato ben 164 posti rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica.

