ATP Almaty: un acciaccato Cobolli cede in due set a Duckworth

J. Duckworth b. [3] F. Cobolli 6-3 6-2

Un acciaccato Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale dell’Almaty Open 2025. Il romano è stato sconfitto dall’australiano James Duckworth con un netto 6-3 6-2 in 1h 30′ di gioco, complice anche una condizione fisica non ottimale, che lo ha portato a chiedere un medical time out a metà secondo set. Il classe 2002 ha chiuso il match con 20 vincenti a fronte di 44 gratuiti, contro i 22 dell’australiano, che ha dominato la partita da fondo campo.

Il break che decide il primo parziale arriva nel quarto game, con Duckworth che aggredisce subito Cobolli sul lato del rovescio. L’azzurro prova a tenere la barra dritta: nel nono game c’è lotta, ogni 15 è più lungo del precedente. Il romano si guadagna quattro palle break, le uniche del set, che però non converte (dritto in rete, e rovescio successivo fuori misura). L’aussie allora ne approfitta e chiude il set grazie al servizio, che è stato grande assente nel gioco di Flavio.

Il secondo set inizia sulla stessa falsariga del precedente, con l’australiano che detta tempi e modi, e il romano che insegue cercando di mettere pezze come può. Costretto ai vantaggi per il terzo game di fila al servizio, Cobolli inaugura il parziale annullando tre palle break grazie alla prima. L’allungo però è nell’aria e arriva comunque per Duckworth nel terzo gioco, grazie a un doppio fallo e un paio di gratuiti del suo avversario che al successivo cambio campo chiede un medical time-out per un trattamento al gluteo destro e alla schiena. Al ritorno in campo Flavio cerca di arrangiarsi ma nel sesto game manca una palla del potenziale contro break che sa di resa. Infatti nel settimo gioco cede ancora il servizio, e con esso la partita, che l’australiano chiude con un agevole 6-2.

In semifinale Duckworth affronterà Daniil Medvedev, il quale ha appena raggiunto la 62^ semifinale ATP in carriera, la terza consecutiva dopo Pechino e Shanghai. Per Flavio invece occorre ricaricare le batterie in vista del 500 di Vienna al via il prossimo lunedì.