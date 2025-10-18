Draper sull’infortunio di Rune: “Il tour cambi, per il bene delle nostre carriere”

Un tweet di Jack Draper sul serio infortunio occorso sabato a Holger Rune durante la semifinale con Humbert a Stoccolma richiama le perplessità di diversi giocatori in merito al calendario, secondo loro troppo fitto.

Dice il giovane tennista inglese: “Gli incidenti accadono… noi spingiamo i nostri corpi a livelli di sforzo che non dovrebbero raggiungere nello sport di alto livello. Abbiamo nel circuito dei giovani davvero incredibili e io sono fiero di far parte del gruppo, però il tour e il calendario si devono adattare se ciascuno di noi vorrà vivere una lunga carriera”. Il primo commento è di Taylor Fritz, che interviene in calce al messaggio: “E’ vero, anche guardando al numero più alto che mai di infortuni e di problemi di salute mentale dovuti alle condizioni di campi e palline che hanno rallentato il gioco e resa ancora più faticosa la sfacchinata settimanale”.