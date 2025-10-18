ATP Stoccolma: Rune si rompe il tendine d’Achille e si ritira in lacrime. Humbert approda in finale

[4] U. Humbert b. [1] H. Rune 4-6 2-2 rit.

Le immagini e le parole non lasciano ben sperare per Holger Rune. Il 22enne danese stava giocando la semifinale del BNP Paribas Nordic Open contro Ugo Humbert, sempre sconfitto nei cinque scontri diretti passati (tutti su cemento). La partita sembrava procedere con il medesimo andazzo degli altri precedenti andati in scena. Il 27enne francese non aveva convertito una chance per il 5-2 nel primo set e, cedendo la battuta due volte di fila, si era fatto fregare il parziale per 6-4 dal numero 11 al mondo.

L’inizio del secondo set stava procedendo a ritmo dei turni di servizio. Sul 2-2 40-40, però, accade l’irreparabile. Il campione del 500 di Barcellona sente un dolore lancinante al polpaccio sinistro e capisce subito la gravità della situazione. Si ferma durante il punto, va a sedersi in panchina e chiama il medico. Quest’ultimo arriva, ma quello che si sente dire dal finalista di Indian Wells va ben oltre un semplice intoppo muscolare. Holger, infatti, lo informa che ha avvertito una fitta all’altezza del tendine d’Achille. In lacrime, Rune si ritira e viene scortato dal medico fuori dal campo.

Il danese, che di recente si era esposto riguardo le minacce di morte subite negli ultimi tempi, abbandona quindi l’ATP 250 di Stoccolma nella maniera peggiore possibile (una magra consolazione sarà il ritorno in top 10 il prossimo lunedì). Il 25esimo tennista mondiale invece, dopo i successi su Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, avanza nel tabellone e ottiene così la sua decima finale nel Tour, la sesta su cemento indoor, ovvero la sua superficie prediletta (è campione in carica del 250 di Marsiglia e finalista uscente nel 1000 di Parigi). Insieme ad Alexandre Muller diventa poi il secondo francese ad agguantare più di un ultimo atto ATP in stagione. Cercherà ora di strappare il secondo titolo nel 2025. Tra lui e il trofeo più ambito si frapporrà nella giornata di domenica uno tra Casper Ruud e Denis Shapovalov.

Aggiornamento: per Rune confermata la rottura del tendine d’Achille

Come rivela il quotidiano danese ‘Ekstra Bladet’, Aneke Rune ha inviato un messaggio a un collaboratore della testata confermando la rottura del tendine d’Achille di suo figlio Holger. Prossimamente il numero 11 ATP dovrà quindi essere operato e, come afferma Aneke, è plausibile che rimarrà lontano dai campi per circa sei mesi.