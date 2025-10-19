Video

Sinner trionfa ancora su Alcaraz al Six Kings Slam

Per l'azzurro è una grande iniezione di fiducia perché ha dominato Alcaraz, che non è mai arrivato a 40, e due sole volte a 30 in tutta la partita

By Redazione

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Silvia Pareti: “E’ il momento giusto per far dialogare Cinema e Tennis”
Libreria
WTA Osaka: Fernandez batte Valentova in tre set e si prende il 5° titolo della carriera
WTA
Six Kings Slam, Sinner: “Contano le vittorie. Con Alcaraz la mentalità ha fatto la differenza”
Interviste
Sinner: “Una vittoria importante anche se non è uno Slam”
Video