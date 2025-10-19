Video Sinner trionfa ancora su Alcaraz al Six Kings Slam Per l'azzurro è una grande iniezione di fiducia perché ha dominato Alcaraz, che non è mai arrivato a 40, e due sole volte a 30 in tutta la partita Last updated: 19/10/2025 9:51 By Redazione Published 19/10/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:six kings slam 2025 Leave a comment Ultimi articoli Silvia Pareti: “E’ il momento giusto per far dialogare Cinema e Tennis” Libreria WTA Osaka: Fernandez batte Valentova in tre set e si prende il 5° titolo della carriera WTA Six Kings Slam, Sinner: “Contano le vittorie. Con Alcaraz la mentalità ha fatto la differenza” Interviste Sinner: “Una vittoria importante anche se non è uno Slam” Video