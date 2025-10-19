WTA Tokyo: forfait di Paolini, Jasmine si riposa in vista delle Finals

Jasmine Paolini non sarà al via del WTA 500 di Tokyo. La decisione, annunciata con una storia Instagram, arriva subito dopo la certezza aritmetica della sua qualificazione alle WTA Finals di Riad, in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre.
“Auguro a tutti una splendida settimana in Giappone! Mi è sempre piaciuto giocare lì. Prossima tappa: Riad!” ha scritto la tennista azzurra tramite una storia sul suo profilo instagram (“Wishing everyone a great week in Japan! Always enjoy playing there. Riyadh next for me!”), spiegando così con leggerezza una scelta più che logica.
Dopo una stagione straordinaria, ancora ai vertici del tennis mondiale (contrariamente a come credevano i più feroci detrattori) una costanza che l’ha portata tra le migliori otto del mondo, Paolini potrà ora concentrarsi sulla preparazione per l’evento di fine stagione, evitando ulteriori fatiche e viaggi.
Nel tabellone di Tokyo resta invece Elena Rybakina, originariamente seconda testa di serie e ora giocatrice più alta rimasta in tabellone. La kazaka andrà a caccia dei punti necessari per garantirsi a sua volta un posto tra le qualificate per le Finals. Un forfait dunque comprensibile per Jasmine Paolini, che potrà affrontare il suo debutto tra le maestre di fine anno con la giusta freschezza e serenità.