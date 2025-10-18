Race WTA: Paolini a un passo dalle Finals. Andreeva rischia, Rybakina si avvicina

La corsa verso le WTA Finals di Riad è al picco della tensione in questi giorni. Con Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova e Jessica Pegula già qualificate, i fari sono attualmente puntati su Jasmine Paolini, Mirra Andreeva ed Elena Rybakina (vittoriosa contro ‘Jas’ in semifinale al 500 di Ningbo), che si dovranno contendere gli ultimi due posti disponibili. Sempre che Madison Keys, la cui ultima apparizione in un torneo risale al primo turno perso contro Renata Zarazua allo US Open il 25 agosto, non dia forfait per il torneo di fine anno; lei che, in quanto campionessa Slam (Australian Open), ha già staccato il sesto pass per le WTA Finals. Non dovesse essere presente a Riad, Paolini, Andreeva e Rybakina parteciperebbero tutte all’evento che sancirà la cosiddetta ‘Maestra’ del 2025.

La situazione attuale vede al settimo posto Jasmine con 4325 punti. Segue Mirra a 4320 ed Elena a 4130 (che potrebbero diventare 4305 in caso di vittoria contro Ekaterina Alexandrova in finale a Ningbo). Manca però ancora una settimana valida per accumulare punti nella Race. L’azzurra e la kazaka sono iscritte al 500 di Tokyo e sono rispettivamente la prima e la seconda testa di serie. La teenager russa, invece, al momento non compare nell’entry list del 250 di Guangzhou. Ma potrebbe ancora chiedere una wild card dell’ultimo minuto per cercare di dare un ultimo guizzo, nonostante non stia vivendo un buon periodo di forma. Difatti, sia a Wuhan che a Ningbo Andreeva ha perso all’esordio dopo aver vinto il primo set. E pensare che era arrivata al Roland Garros da numero 3 della Race…

Da quel momento in poi, con tre Slam, quattro 1000 e svariati 500 da giocare, ai suoi 3055 punti che aveva in tasca il 26 di maggio ne ha raccolti solamente altri 1265. Se scegliesse di metterci una pietra sopra e di non chiedere quindi una wild card per il torneo di Guangzhou, le conseguenze per Paolini, per Rybakina e per sé stessa in ottica WTA Finals sarebbero le seguenti: Jasmine, in quanto attualmente davanti a lei di 5 punti, sarebbe automaticamente qualificata per Riad e potrebbe cancellarsi da Tokyo; Elena, invece, per ottenere il biglietto per le Finals dovrebbe o vincere il torneo di Ningbo e poi raggiungere almeno la semifinale a Tokyo, oppure se venisse sconfitta da Alexandrova all’ultimo atto di Ningbo dovrebbe per forza strappare il titolo nella capitale nipponica (in entrambe le casistiche dovrà quindi sostituire il punteggio ottenuto a Tokyo con i 150 punti conquistati in United Cup, dato che i tornei validi per il conteggio dei punti possono essere massimo 18). Nel caso Rybakina non riuscisse a concretizzare uno di questi due percorsi, Mirra, come anche Jasmine, parteciperà quindi alle Finals di Riad sia in singolo che in doppio.