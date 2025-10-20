A1 femminile, TC Rungg-SudTirol/Kiku a punteggio pieno, nel girone 2 in testa il CT Palermo

Nel Girone 1 Terza vittoria consecutiva per il TC Rungg/SudTirol, semifinalista lo scorso anno, che ha difeso la leadership grazie al 3-1 rifilato al TC Parioli, tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo: per le altoatesine a segno Zanolini e Meliss, quest’ultima sia in singolare che in doppio con Ambrosio, per le romane vittoria per la croata Lukas che ha firmato il momentaneo pareggio. Successo anche per il TC Padova Argos, semifinalista nello scorso campionato, che si è imposto per 3-1 sul Tc Cagliari scalzandolo dal secondo posto: il team veneto ha archiviato la pratica già dopo i singolari grazie alle vittorie di Serban, Luciao e della spagnola Lazaro Garcia. Alle romane il punto del doppio con Brancaccio e Marcella Dessolis.

Non va oltre il pari l’AT Verona, campione d’Italia in carica, inchiodato in casa sul 2-2 dal Beinasco: doppio vantaggio delle piemontesi grazie a Di Sarra e alla slovena Jakupovic, rimonta delle venete con Raggi e il doppio Zantedeschi/Moratelli. E pareggio anche nell’altra sfida del Girone 2 tra CT Palermo, finalista lo scorso campionato, e il neopromosso TC Prato: punti delle siciliane – che mantengono comunque la prima posizione – firmati dalla francese Mansouri in singolare e in doppio con Pedone, per le toscane a segno Turini e la spagnola Bassols Ribera. La classifica resta dunque sostanzialmente invariata.

Ecco le parole del neo direttore sportivo del Ct Palermo, Paolo Cannova costantemente a fianco delle due compagini della massima serie e che quest’oggi ha assistito agli incontri.

“Anche quest’anno – dichiara lo storico coach di Salvo Caruso e attuale allenatore di Gabriele Piraino – faremo di tutto per recitare un ruolo da protagonisti come avvenuto lo scorso anno e due anni fa. Il primo step al momento è quello di passare il girone che è altamente competitivo. Siamo davvero orgogliosi di poter far affidamento su tante giocatrici palermitane nate e cresciute qui, come Pedone, Abbagnato, Bilardo e Ferrara e quest’anno si sono aggiunte le 17enni Allegra e Fiorillo. Siamo altresì felici che le tenniste straniere che si sono alternate in queste prime tre giornate si siano integrate molto bene con il gruppo. Testa adesso alle gare del girone di ritorno”.