ATP Vienna: un coraggioso Arnaldi piega Kovacevic in due set e tocca quota 20 in stagione

[Q] M. Arnaldi b. [Q] A. Kovacevic 7-5 6-4

Si colora d’azzurro lo scontro tra qualificati nel primo turno dell’Erste Bank Open, che ha visto Matteo Arnaldi (n. 72 del ranking) sconfiggere in due set l’avversario statunitense Aleksandar Kovacevic (n. 65 del ranking), anch’egli proveniente dal tabellone cadetto. Col punteggio di 7-5 6-4 in suo favore, il sanremese ha ottenuto la sua 20^ vittoria stagionale nel circuito maggiore, staccando il pass per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, dove sfiderà il vincente del match tra Sascha Zverev e Jacob Fearnley.

Primo Set: Arnaldi sventa il pericolo, cambiando l’inerzia del parziale

Fase di studio prolungata tra Arnaldi e Kovacevic, che dominano col servizio sul Glaubandic Court di Vienna. Il primo ad affacciarsi in avanti è lo statunitense, il quale, nel sesto game, invia il primo segnale di pericolo all’azzurro, abile nel cancellare la prima occasione di allungare nell’incontro. Situazione ben più complessa al decimo gioco, dove i break point si trasformano in set point in favore di Kovacevic, ma un azzurro intraprendente neutralizza la triplice chance di break. Proprio durante il momento di grande fiducia del numero 65 del mondo, Matteo mette in crisi Kovacevic recuperando l’impossibile, ed è proprio il tennista tricolore a spezzare l’equilibrio, mettendo in cassaforte il primo parziale per 7-5.

Secondo Set: Arnaldi padrone degli scambi. Kovacevic cede in due set

Dopo aver sprecato varie opportunità, l’americano non riesce più ad impadronirsi negli scambi nel secondo set, con un Arnaldi che invece sembra aver trovato un feeling ottimale col cemento indoor austriaco. Il sanremese sfoggia dei vistosissimi bimani lungolinea che sembrano piegare lentamente Kovacevic, visibilmente sfiduciato, ma bravo a resistere e ad allungare l’incontro. Al decimo game, però, dopo aver cancellato tre break point nei giochi precedenti, lo statunitense si consegna definitivamente all’azzurro cedendo il servizio, ed Arnaldi non trema mettendo la firma sull’incontro.